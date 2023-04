Les comptes de taxes de Saint-Pascal disponible en ligne avec Voilà!

La Ville de Saint-Pascal est fière d’annoncer la mise en place de Voilà!, un portail personnalisé, mobile et web qui facilite les communications entre la population et la Ville. Cette plateforme pour ville intelligente qui permet de centraliser plusieurs services municipaux est déployée graduellement.

Conçue pour offrir aux Pascalois un accès facile aux services municipaux ainsi que la possibilité d’effectuer certaines transactions en ligne, la plateforme Voilà! permet aussi de réunir toutes les informations pertinentes dans un dossier citoyen personnalisé. Chaque personne utilisatrice peut y effectuer une demande de permis en ligne, s’inscrire à une activité de loisirs, consulter son compte de taxes et même accéder à un calendrier personnalisé, qui comprend d’ailleurs l’horaire des collectes. De plus, grâce à l’application mobile Voilà!, on peut même participer à des consultations citoyennes.

La Ville de Saint-Pascal invite sa population à se créer dès maintenant un profil sur le portail web Voilà! et à télécharger l’application mobile du même nom pour bénéficier de tous les avantages de la plateforme. Pour les personnes ayant déjà un profil pour les inscriptions aux activités de loisirs via AccèsCité Loisirs, il leur suffit d’ajouter les services de la plateforme qui les intéressent. Les personnes qui s’inscriront d’ici au 28 avril auront la chance de remporter 250 $ en argent des Gens d’affaires de Saint-Pascal; celles ayant déjà un compte AccèsCité Loisirs n’auront qu’à s’y connecter avant cette date pour être admissibles.

« La plateforme Voilà! est un outil convivial qui permet à la population un accès facile aux services municipaux et qui simplifie les communications entre la Ville et ses résidents. On pourra se rapprocher de notre monde et communiquer avec la population en temps réel tout en diminuant notre empreinte écologique. Je suis ravie que nous emboîtions le pas aux nombreuses autres municipalités québécoises qui utilisent déjà cette plateforme innovante pour ville intelligente », explique avec enthousiasme la mairesse de Saint-Pascal, Solange Morneau.

Source : Ville de Saint-Pascal