Saint-Denis-De La Bouteillerie : 105 années de Fermières

Le Cercle de Fermières de Saint‑Denis‑De La Bouteillerie a célébré le 3 septembre dernier son 105e anniversaire, un jalon remarquable pour cette organisation qui continue de transmettre, de préserver et de valoriser les traditions artisanales québécoises.

L’événement, tenu à la chapelle de la Grève, a rassemblé membres, familles, partenaires et citoyens venus découvrir l’héritage créatif des artisanes du Cercle. La journée a débuté par un accueil chaleureux, suivi d’un mot de bienvenue, et de discours mettant en lumière l’importance du travail communautaire et intergénérationnel qui caractérise les Fermières depuis plus d’un siècle.

Source : Cercle de Fermières de Saint-Denis-De La Bouteillerie