Saint-Alexandre obtient ses 21 nouvelles places en garderie

Après plusieurs mois d’attente, de préparation et de demandes, le Centre de la petite enfance (CPE) Pitatou a obtenu les 21 places en garderie qu’il demandait pour répondre à la demande croissance à Saint-Alexandre. Le CPE de Saint-Alexandre pourra donc être agrandi par l’arrière.

« On a travaillé en amont avec les gens de la municipalité, on avait fait faire des esquisses avec un architecte pour voir si c’était réaliste de faire un agrandissement et la configuration le permet », a dit la directrice Sylvie Leblanc.

Cette dernière applaudit la nouvelle à l’effet que les 21 nouvelles places sont octroyées dans la lignée de l’appel de projets en continu lancé par le gouvernement en octobre. « On a obtenu ce qui avait été présenté. On y avait été de façon réaliste, dans une perspective qu’on peut toujours faire face à une pénurie de personnel », a ajouté Sylvie Leblanc.

Les 21 places s’ajoutent aux 39 actuelles. On forme ainsi deux groupes de huit enfants en plus d’un groupe de cinq poupons, très en demande. Il y aura toujours 12 places prioritaires pour les enfants d’employés de chez Aliments Asta, en vertu d’une entente avec le CPE.

Les plans définitifs seront donc commandés pour l’agrandissement. Le délai de réalisation est d’un an. Selon Mme Leblanc, les places seront rapidement comblées dû à la demande.

Nouvelles places

Par ailleurs, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe a annoncé dimanche dernier l’octroi de 13 974 places, soit une grande partie des 17 000 places prévues dans le cadre du Grand chantier pour les familles lancé en octobre dernier.

La députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, a pour sa part affirmé que 76 nouvelles places en service de garde se trouvaient dans la circonscription Côte-du-Sud. Un record de nouvelles places pour les familles de notre circonscription. Outre les 21 à Saint-Alexandre, les autres ont été octroyées dans la MRC de Montmagny.

« Cet ajout important de places en service de garde sur notre territoire est sans précédent et vient répondre directement aux besoins des parents et des familles de Côte-du-Sud. Nous avons travaillé fort au cours des derniers mois afin que l’ajout de ces places puisse se faire rapidement. Cette grande nouvelle répond également aux besoins du milieu et s’inscrit dans une volonté sincère que nos familles puissent obtenir tous les services de proximité dans notre région et mieux répartis sur le territoire», a indiqué Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud.