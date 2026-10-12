Pour bien débuter l’automne…

Mil Historias Manchuela 2024

22,55 $ – 15281221 – 13 % – 1,2 g/l – Bio, nature – Espagne

Un grand coup de cœur pour cet assemblage aromatique et suave du domaine familial Altolandon, situé dans la région de la Manchuela en Espagne. Un assemblage de grenache blanc, de chardonnay, de muscat et de viognier qui propose des arômes complexes et aromatiques de fleur, de goyave et d’abricot, avec en bouche des notes d’orange, d’abricot, de melon et de gingembre en finale. Un blanc à la fois frais et texturé, grâce à une courte macération, et à une altitude de 1100 mètres qui apporte au vin une fraîcheur naturelle préservée par une vinification accomplie avec le moins d’interventions possible. Toutes les étiquettes des vins du domaine ont été créées par leur jeune vigneronne Rosalie, qui démontre autant de talent et de personnalité en design que dans le chai. Essayez aussi leur savoureux rouge à base de Bobal, un cépage autochtone de la région. (SAQ 14921071 – 19,05 $)

Villadoria Argo Langhe

18,65 $ – 12941431 – 13 % – 1,4 g/l – Piémont, Italie

Un rouge suave et gourmand, mi-corsé, et d’un bel équilibre entre la fraîcheur, le fruit et les tannins. Ce vin est une belle introduction au cépage nebbiolo, originaire du Piémont en Italie. Le nebbiolo produit un vin qui paraît léger à première vue, mais qui s’affirme en bouche avec du corps et de la structure. Ses arômes sont uniques, sur des notes de rose séchée, de cerise, de prune, avec des effluves anisés en finale. Le nebbiolo est surtout réputé pour produire les grands vins de l’appellation Barolo. En version moins complexe et plus abordable, les nebbiolos du Langhe sont excellents pour accompagner les grillades, les spaghettis sauce bolognaise, et autres plats à base de tomates. Villadoria est un vignoble familial situé sur le prestigieux terroir du Barolo, à Serralunga d’Alba. Bien qu’ils produisent surtout de grands barolos, leurs autres cuvées — comme celle-ci — proviennent des terroirs environnants du Langhe.

Question des lecteurs

Quelle est la différence entre un Langhe et un Barolo ?

Les deux appellations produisent des vins avec le cépage nebbiolo, cépage-roi du Piémont. Mais Langhe correspond géographiquement à une vaste superficie vinicole qui représente plusieurs différents terroirs, alors que Barolo est à la fois un village et une appellation qui englobe onze communes spécifiques et bien distinctes, situées au cœur des collines du Langhe. Les vins de Barolo sont reconnus mondialement pour leur qualité, leur grande complexité, leur robustesse et leur long potentiel de garde. On trouve toutefois de belles expressions du nebbiolo dans la catégorie des vins du Langhe qui sont généralement plus accessibles et plus abordables.

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