La Pocatière : Une porte ouverte « complète » à la Résidence des Bâtisseurs

Le Groupe des Bâtisseurs a tenu sa première porte ouverte, où l’ensemble des installations de sa nouvelle résidence de La Pocatière pouvait être visité. La précédente, tenue en juin dernier, n’avait pas permis de découvrir l’ensemble des espaces communs qui n’étaient toujours pas complétés.

La porte ouverte du 10 septembre a permis cette fois aux visiteurs d’avoir un meilleur aperçu de la piscine, de la salle de gym, du cinéma-chapelle, de la salle de billard, de la salle à manger et des appartements, mais également de l’espace santé Le Phare, dont l’ouverture est prévue cet automne. Ce dernier, qui compte 28 chambres pour personnes en perte d’autonomie, ouvrira progressivement à cette clientèle au fil des embauches.

« Nous sommes toujours à la recherche de préposés pour ce secteur de la résidence », a indiqué la directrice Isabelle Gagné.

Ouverte officiellement depuis le 1er août dernier, la Résidence des Bâtisseurs de La Pocatière compte un total de 198 unités en location, dont 171 appartements – 4 ½, 3 ½, studio – pour retraités autonomes. « Plus de 50% de nos unités sont louées à l’heure actuelle. Depuis notre ouverture, près de 80 résidents ont emménagé chez nous », a ajouté Mme Gagné.

Entre 300 et 400 personnes étaient attendues ce jour-là, estimation basée sur la participation à la précédente porte ouverte. Des kiosques d’information aménagés à l’accueil permettaient d’orienter les visiteurs, en plus de répondre à leurs questions sur les services offerts et les coûts.

L’événement coïncidait également avec la Fête des récoltes. Des compotes de pommes préparées sur place ont été remises gratuitement aux 150 premiers participants, alors que l’animation pour les visiteurs et les résidents était assurée par un chansonnier.

L’ouverture officielle de la Résidence des Bâtisseurs doit avoir lieu plus tard au courant de l’automne, et une autre porte ouverte, prévue cette fois le 18 novembre, se tiendra en même temps que l’activité du Marché de Noël. « Nous tenons toujours quatre portes ouvertes par année. D’autres suivront en 2024, au printemps et en été », a conclu Isabelle Gagné.