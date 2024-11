La quatrième édition du Radiothon de Noël souhaite atteindre 60 000 $

Le populaire Radiothon de Noël de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, diffusé sur les ondes CHOX-FM 97,5 et animé par Richard Bossinotte, revient pour une quatrième année consécutive, le dimanche 8 décembre de 12 h à 17 h, avec pour objectif un montant de 60 000 $, soit 10 000 $ de plus que celui de l’année précédente. Encore cette année, les Caisses Desjardins du Kamouraska seront partenaire de l’événement.

Pour la troisième édition, le montant récolté était de 55 000 $. « On est confiant, il faut toujours viser à défoncer l’objectif », déclare Richard Bossinotte.

Les incontournables

Dans l’esprit de Noël, les auditeurs seront invités, au cours de cinq heures de diffusion, à découvrir une multitude de chants de Noël, ainsi que des témoignages d’usagers et des entretiens avec le personnel de santé local.

À propos des chants de Noël, trente chansons officielles seront à vendre au coût de 100 $ chacune, avec des vœux personnalisés, mais il peut s’en ajouter d’autres au besoin.

« L’an passé, nous avons vendu le célèbre chant de Tex Lecor, Noël au camp, pour la somme de 500 $ », ajoute M. Bossinotte.

Qui plus est, le célèbre animateur de radio originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska Marto Napoli, qui est également directeur marketing du Club de hockey senior AAA Bellechasse à Saint-Anselme, donnera une paire de billets pour aller voir son équipe pour chaque bûche vendue. L’an dernier, l’opération a apporté 1000 $ au Radiothon pour dix unités.

Le 8 décembre au matin, il sera aussi possible de contribuer au Radiothon en allant déjeuner dans six restaurants du secteur qui donneront une partie de leur profit à la cause. Il s’agit du restaurant Opéra et de Mikes, tous deux de La Pocatière, de la boulangerie Sibuet de Saint-Jean-Port-Joli, du resto-pub Le Saint-Pascal et du Restaurant de la Montagne 2.0, tous deux de Saint-Pascal, et de Fleurs Karaïbes de Saint-Alexandre.

2000 billets sont disponibles au coût de 5 $ dans divers points de vente de la région, dont 700 ont déjà trouvé preneur pour la mini-loterie qui offre des prix totalisant 1500 $. Qui plus est, Audrey D’Anjou, courtière immobilière de Via Capitale Horizon, donnera 50 $ par maison vendue jusqu’au 8 décembre prochain. La maison mère située à Rimouski doublera quant à elle la mise.

Une nouvelle publicité a aussi été réalisée par l’Agence A @ Z multimédia de La Pocatière, et sera diffusée à CIMT. « Nous avons déjà cumulé 20 000 $ pour cette édition, et en trois ans, nous avons récolté près de 127 000 », conclut Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.