La recherche propulse le Cégep parmi l’élite canadienne

Pour une dixième année consécutive, le Cégep de La Pocatière figure parmi les meilleurs collèges canadiens en recherche appliquée, selon le palmarès Canada’s Top Research Colleges 2024 publié par Research Infosource. L’établissement, qui enregistre une progression notable, atteint la deuxième position au Québec et grimpe au neuvième rang national, un gain de quatre places comparativement à l’an dernier.

« Ces résultats témoignent de notre engagement continu envers l’innovation et la qualité des projets de recherche », souligne Annie Fortin, directrice des études au Cégep. Avec une somme totale de 10 millions $ dédiée à la recherche en 2023, soit une augmentation de 2 millions $ par rapport à l’année précédente, l’institution se distingue dans plusieurs catégories, dont la première place pour les fonds provenant des partenaires.

En collaboration avec ses trois Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) — Biopterre, Optech et Solutions Novika —, le Cégep contribue activement à la résolution de problématiques concrètes, mobilisant 270 partenaires à travers le pays. Cette orientation favorise une application directe des connaissances, et enrichit la formation des étudiants. Une trentaine d’entre eux ont ainsi été rémunérés en 2023 pour participer à des projets de recherche liés à leur domaine d’études.

Le Bureau de la recherche et de l’innovation (BRI), créé il y a deux ans, a joué un rôle clé dans cette dynamique. « Le soutien du BRI et l’expertise des CCTT permettent de mener des initiatives qui ont un impact tangible sur notre communauté », ajoute Mme Fortin. Parmi les projets phares, on retrouve des collaborations avec des partenaires industriels, et des recherches sur des solutions écologiques innovantes.

Au-delà des chiffres, ces avancées placent le Cégep au cœur du développement régional et national. En parallèle, le palmarès souligne l’importance des retombées pédagogiques pour les étudiants, renforçant l’attractivité de l’établissement.

Alors que le Cégep continue de viser l’excellence, sa mission demeure claire, transformer les défis de demain en occasions d’apprentissage et d’innovation.