Résidence d’artistes – volet technique : période de candidature prolongée

Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS) et le Cégep de La Pocatière, campus de Montmagny, ont décidé de prolonger la période de dépôt des candidatures pour leur résidence d’artistes – volet technique. Les intéressés ont désormais jusqu’au 3 janvier pour soumettre leur dossier.

Pour la deuxième année, cette initiative offre aux artistes l’occasion d’explorer et de perfectionner les aspects techniques de leur spectacle, grâce à l’expertise des étudiants et enseignants du programme de Régie et techniques scéniques (RTS). Toutes les disciplines artistiques sont les bienvenues : musique, danse, théâtre, humour, arts de la parole ou cirque.

La résidence se déroulera en deux blocs, soit du 21 au 23 avril ou du 28 au 30 avril 2025, et du 26 au 30 mai 2025. Chaque projet, individuel ou collectif (maximum de six participants), pourra bénéficier d’hébergement, d’un accès complet à des salles équipées, de matériel technique, ainsi que de l’accompagnement de finissants en RTS, supervisés par leurs enseignants.

Retombées enrichissantes pour tous

À l’issue de la résidence, les artistes repartiront avec un spectacle techniquement abouti, prêt à être diffusé, accompagné des documents techniques nécessaires. Pour les étudiants, ce projet constitue une expérience pratique précieuse qui enrichit leur formation. Enfin, le public de Montmagny aura la chance d’assister à une prestation issue de ce travail collaboratif.

Les artistes intéressés peuvent soumettre leur candidature via le formulaire en ligne à l’adresse https://form.jotform.com/243025884258260. La date limite est fixée au vendredi 3 janvier 2025, 23h59.

Source : Cégep de La Pocatière, campus de Montmagny