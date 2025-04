La recherche s’invite au Cégep

Le Cégep de La Pocatière a tenu récemment la première édition de sa Journée de la recherche. L’événement a mis en lumière l’ingéniosité des étudiants, des enseignants et des chercheurs affiliés aux centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT).

« La tenue de cette Journée de la recherche s’inscrit dans la continuité de notre engagement envers l’innovation et l’excellence en recherche appliquée », déclare Annie Fortin, directrice des études au Cégep de La Pocatière, en marge de l’événement.

Toute la journée, les visiteurs ont eu droit à des présentations dynamiques allant des sciences naturelles au génie, en passant par les sciences humaines et sociales. L’événement a été marqué par la participation des CCTT Biopterre, Solutions Novika et Optech, ainsi que par des étudiants du profil Recherche-étude venus partager leurs projets.

Vitrine de la créativité

Cette journée de la recherche, présentée comme une vitrine de la créativité et de la rigueur scientifique, a permis d’observer concrètement comment les projets menés en milieu collégial peuvent avoir un impact réel sur les enjeux technologiques, environnementaux et sociaux.

En mettant l’accent sur les retombées concrètes de la recherche collégiale, le Cégep de La Pocatière a souhaité démontrer que l’innovation n’est pas l’apanage des universités et des grandes entreprises. Les institutions collégiales, grâce à leurs CCTT et à des profils spécialisés comme Recherche-étude, jouent un rôle clé dans la résolution de problématiques locales et globales.

Devant le succès de cette première édition, le Cégep a annoncé son intention de renouveler l’expérience.