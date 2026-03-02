La relève à l’honneur à La Pocatière

La finale locale de Cégeps en spectacle a couronné trois numéros remarqués le 12 février dernier à la Salle Louis-de-Gonzague-Fortin, devant plus de 200 spectateurs.

Le premier prix a été attribué à Lukas Joannette-Hamel pour son numéro d’art oratoire intitulé La cabane des fées. Il représentera les institutions locales à la finale régionale qui se tiendra le 21 mars au campus de Montmagny du Cégep de La Pocatière. Une bourse de 400 $ lui a été remise par la Fondation du Cégep de La Pocatière.

Le deuxième prix est allé au groupe Baw pour sa prestation musicale Sanmur, accompagné d’une bourse de 250 $. Le troisième prix a été décerné au groupe La Nuée pour sa création Le chant de Sorora, qui a reçu 100 $. Pour plusieurs participants, il s’agissait d’une première expérience sur scène, une occasion concrète de tester leur talent devant public.

Au total, huit numéros réunissant 20 artistes issus du Cégep de La Pocatière et de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec ont été présentés lors de cette soirée. L’événement constitue une réalisation conjointe des deux établissements.

Cégeps en spectacle, produit par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, demeure le plus important concours des arts de la scène du milieu collégial québécois. Au-delà des prix remis, le concours offre une tribune structurée aux jeunes artistes, et favorise l’émergence d’une relève culturelle en région. Il permet aux étudiants de développer leur expérience scénique, leur sens critique, et leur capacité à travailler en équipe dans un cadre professionnel.