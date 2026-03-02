Mathieu Rivest donne son appui Christine Fréchette

Dans le cadre de l’actuelle course à la chefferie de la Coalition avenir Québec, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest annonce finalement qu’il appuie Christine Fréchette, celle qu’il juge la mieux placée pour relever les défis à venir, et incarner le renouveau de l’action gouvernementale.

Il estime qu’il s’agit d’un choix guidé par les résultats et la vision d’avenir pour le Québec. « Dans le contexte actuel, le Québec a besoin d’un leadership solide, crédible, et tourné vers les résultats. Christine Fréchette incarne cette rigueur économique, cette capacité d’action, et cette vision moderne dont nous avons besoin pour franchir la prochaine étape », dit-il.

Mathieu Rivest ajoute que Mme Fréchette a démontré, au fil de son parcours, sa capacité à livrer des résultats concrets, à mobiliser les partenaires économiques, et à porter une vision ambitieuse du développement du Québec et de ses régions. « Elle comprend que la création de richesse est indissociable du développement de nos régions, comme la Côte-du-Sud. Elle propose une vision à la fois pragmatique et ambitieuse, ancrée dans les réalités du terrain. »

Culture et langue

Mathieu Rivest réaffirme aussi l’engagement de Christine Fréchette envers la culture québécoise et la protection de la langue française. « La culture est bien plus qu’un secteur : c’est le cœur battant de notre identité. Elle est à la fois un moteur économique, un facteur de cohésion sociale et un pilier de notre avenir collectif. Elle doit demeurer au centre de nos priorités », rappelle-t-il.

Une position assumée

Mathieu Rivest indique que son appui à Mme Fréchette repose d’abord sur une vision économique claire de la candidate, axée sur le soutien aux PME, la promotion de l’achat québécois, et l’amélioration de l’accès à la propriété par l’accélération de la construction de logements. Il retient également son approche visant à faire de l’État un partenaire plus agile, avec moins de lourdeur administrative, moins de délais, et des décisions mieux adaptées aux réalités régionales. « Je l’appuie parce qu’elle propose un leadership économique rigoureux, une vision claire pour soutenir nos PME, et des solutions concrètes pour le logement et les régions. Le Québec a besoin de décisions structurées et tournées vers les résultats », affirme-t-il.

Le député souligne également les engagements de la candidate pour moderniser et entretenir les infrastructures, proposer une vision responsable de la mobilité, renforcer la productivité du Québec, et assurer une plus grande transparence dans les organisations. Son orientation équilibrée en matière d’immigration, le maintien du Programme de l’expérience québécoise, ainsi que son attachement à la laïcité de l’État complètent une approche qu’il juge cohérente et structurée.

De plus, la place donnée à l’identité distinctive témoignerait d’une volonté de poursuivre le soutien dans le secteur de la culture. L’idée de conserver les budgets pour les programmes Culture à l’école et des sorties culturelles en milieu scolaire serait un élément fondamental pour M. Rivest.

Un choix en phase avec le terrain

Cette décision refléterait également les nombreux échanges que le député local a réalisés dans la circonscription depuis le début de la course. « Les citoyens que je rencontre souhaitent un leadership rassembleur, stable et orienté vers l’action. Mon appui à Christine Fréchette s’inscrit directement dans cette volonté. Je poursuivrai par ailleurs mon engagement avec la même détermination : pour un Québec fort, prospère, fier de sa culture, et pleinement maître de son avenir. La réussite des dossiers de Côte-du-Sud me permet de garder le focus sur cet engagement qui anime mes actions », résume-t-il.

Bernard Drainville

Le député tient également à saluer le travail de Bernard Drainville, « collègue et acteur clé de l’équipe gouvernementale », qui est le seul opposant à Christine Fréchette. « Bernard a joué un rôle majeur dans des dossiers importants pour le Québec et pour notre circonscription. Les échanges animés dans cette course témoignent bien de la force de notre caucus, et de la vitalité démocratique de notre parti », conclut-il.

Mathieu Rivest invite les citoyens à participer activement à la course à la chefferie en devenant membres du parti avant le 12 mars, afin d’avoir la possibilité de voter pour élire le premier ministre du Québec.