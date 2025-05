La relève du Cégep brille au FI3E

« Voir nos étudiants transformer des besoins réels en solutions concrètes est une grande fierté », affirme Annie Fortin, directrice des études du Cégep de La Pocatière. L’établissement avait de quoi célébrer après la huitième édition du Forum innovation, ingénierie, informatique et entrepreneuriat (FI3E), qui s’est tenue récemment à l’UQAR. Deux des trois projets présentés ont décroché des prix d’excellence.

Réunissant plus de cent participants issus de plusieurs établissements du réseau collégial et universitaire du Bas-Saint-Laurent, le FI3E a permis de mettre en lumière 70 projets liés au génie, à l’informatique, et aux sciences appliquées. Parmi les dix projets collégiaux sélectionnés pour la compétition, ceux du Cégep de La Pocatière se sont particulièrement illustrés.

Dans la catégorie Prix collégial – Sciences et génie, le projet Interface d’affichage du Baja Nordic Wolf UQAR, réalisé par les étudiants en Technologie du génie physique Maika Bertrand, Jean-Thomas Grenier et Omi Ahmed a été primé. Le trio a développé une interface d’affichage pour le véhicule tout-terrain conçu par les étudiants de l’UQAR, sous la supervision de l’enseignant Sébastien Pelletier.

Du côté de la Recherche, c’est le projet de Jérémy Thériault, étudiant en Sciences de la nature, qui a retenu l’attention. Son travail, intitulé Prévention des plaies de pression chez les patients alités, mené dans le cadre du profil Recherche-études en collaboration avec Solutions Novika, lui a valu les honneurs. Il a pu compter sur l’accompagnement de trois mentors : les enseignants Jonathan Bélisle et Geneviève Caron, ainsi que Luc Landry, chargé de projets chez Novika.

Un troisième projet, Détecter des dépôts micro-organiques : capteur à onde acoustique de surface, présenté par l’étudiante-chercheuse Leyla Hippeau-Dufour, a suscité un vif intérêt, bien qu’il n’ait pas été récompensé cette fois-ci. Ce projet a aussi été développé en partenariat avec Solutions Novika.

Par ces résultats, le Cégep de La Pocatière démontre l’étendue de son engagement envers la recherche appliquée, l’innovation et l’entrepreneuriat scientifique. « Leur réussite au FI3E démontre non seulement leur talent et leur engagement, mais aussi l’impact tangible de leur formation sur l’innovation et la société », conclut Mme Fortin.