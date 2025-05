Une entreprise de lavage haute pression voit le jour en Côte-du-Sud

Sergent Détergent fait son entrée dans le paysage entrepreneurial de la Côte-du-Sud, avec une offre spécialisée en lavage haute pression destinée aux secteurs résidentiel, commercial et industriel. Fondée par Raphaël Lapierre et Dylan Lachance, deux jeunes entrepreneurs dynamiques, l’entreprise ambitionne de devenir une référence en matière de propreté extérieure et de services connexes dans les régions de Chaudière-Appalaches et du Kamouraska.

Parmi les services offerts, on retrouve le nettoyage de thermopompes, le lavage de vitres et de revêtements extérieurs, ainsi que le nettoyage de gouttières, de toitures, de pavés, de bacs à ordures, de véhicules récréatifs, ainsi que les enseignes commerciales. L’entreprise propose également des services plus spécialisés comme le ménage postconstruction, le nettoyage de panneaux solaires, et celui des conduits de ventilation de sécheuses.

« Notre mission est claire, soit d’offrir un service de qualité supérieure, rapide et professionnel. L’entreprise s’appuie par ailleurs sur des valeurs de dépassement de soi, d’efficacité, de rigueur et de transparence », déclare Raphaël Lapierre, visiblement fier de l’arrivée de son entreprise dans le marché du lavage à haute pression.

Des associés complémentaires

Les fondateurs misent par ailleurs sur la complémentarité de leurs profils afin de bâtir une entreprise solide. Raphaël Lapierre, électricien de métier, apporte à la structure son sens du détail, sa rigueur, et son souci de la qualité. Quant à son partenaire, Dylan Lachance, fort de son expérience en vente automobile, il met à profit son aisance en communication, son dynamisme, et son sens du service à la clientèle.

Sergent Détergent entend ainsi répondre à une demande croissante pour des services d’entretien extérieur professionnels, et n’exclut pas d’élargir son territoire au-delà de ses frontières initiales, selon l’évolution des besoins.