La relève scientifique à l’honneur au Cégep de La Pocatière

La finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec de l’Est-du-Québec s’est déroulée du 13 au 15 mars au Cégep de La Pocatière. L’événement s’est conclu par une cérémonie de remise de prix totalisant 9600 $ en bourses et récompenses.

Pendant trois jours, plus de 400 visiteurs ont circulé dans l’exposition afin de découvrir les projets scientifiques présentés par 60 exposants provenant d’écoles primaires, secondaires et du niveau collégial de la région. Les jeunes ont présenté leurs travaux, et ont échangé avec le public venu découvrir leurs recherches.

Le premier prix Hydro-Québec, la plus haute distinction de la compétition, a été attribué à Adam Deschênes et Catherine Massé, élèves de cinquième secondaire au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Leur projet de vulgarisation, intitulé Télomères : sabliers de la vie ?, explore le rôle des télomères, ces structures protectrices du matériel génétique, et leur lien avec le vieillissement cellulaire et la régénération des cellules.

Plusieurs autres projets ont aussi été récompensés dans les différentes catégories. La compétition se poursuivra à l’échelle provinciale. Dix exposants du Bas-Saint-Laurent participeront à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise, qui se tiendra du 17 au 19 avril à l’Université Laval, à Québec. Les projets qui s’y démarqueront pourraient ensuite être sélectionnés pour l’Expo-sciences pancanadienne prévue du 23 au 30 mai à Edmonton, en Alberta.

L’événement a été organisé par Technoscience Est-du-Québec avec l’appui de nombreux partenaires régionaux, dont le Cégep de La Pocatière, la Ville de La Pocatière et la Fondation du Cégep de La Pocatière.