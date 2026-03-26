L’ITAQ présente son rapport annuel

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a rendu public son rapport annuel d’activités 2024-2025, couvrant l’exercice financier se terminant le 30 juin 2025. Le document a été présenté à l’Assemblée nationale le 26 février par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Donald Martel.

Au-delà de l’exercice de reddition de comptes, ce rapport vise à présenter de manière transparente le travail accompli par l’organisation, ainsi que les engagements pris envers sa communauté étudiante, ses partenaires et la population québécoise.

Deux éléments s’ajoutent cette année au document. Le rapport intègre désormais le plan stratégique de l’Institut, accompagné des résultats obtenus et de leur analyse. Les états financiers vérifiés pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023 y sont également inclus.

L’intégration du plan stratégique permet notamment de suivre l’évolution des actions prévues, de mesurer les progrès réalisés, et d’identifier les prochaines étapes à franchir. Selon l’ITAQ, cet ajout contribue à mieux aligner les efforts de l’organisation, et à renforcer sa capacité à avancer de façon cohérente dans les années à venir.

La directrice générale Karine Mercier souligne que l’organisation a traversé récemment une période de transition marquée par d’importants changements dans ses systèmes et au sein de son équipe de gestion financière, ce qui a entraîné un certain retard dans la production et la vérification des états financiers. « Grâce à une équipe financière désormais stable et expérimentée, au renforcement de nos pratiques de gestion, et à l’implantation d’un nouveau système financier en juillet 2024, nous avons franchi une étape déterminante », indique-t-elle, ajoutant que ces changements permettront d’assurer la production continue et ponctuelle des états financiers dans les prochaines années.

Le rapport annuel d’activités 2024-2025 peut être consulté sur le site web de l’Institut dans la section À propos de l’ITAQ, sous l’onglet Diffusion de l’information, puis Documents déposés à l’Assemblée nationale.

Depuis plus de 60 ans, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. L’organisation se distingue notamment par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, ses usines-écoles, ainsi que par des programmes exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et en technologie des productions animales.

L’établissement, qui possède des campus à La Pocatière et à Saint-Hyacinthe, affirme également poursuivre un virage vers la transition agroécologique tout en répondant aux besoins de formation et de perfectionnement de la main-d’œuvre et des gestionnaires du secteur agroalimentaire québécois.