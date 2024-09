Un projet d’envergure refusé au CSA

Un projet patrimonial, sportif et culturel d’envergure, qui permettrait de redynamiser les infrastructures du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (CSA), a été refusé par le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). L’institution ne se laisse toutefois pas décourager, et s’engage à le soumettre à nouveau, tout en continuant de mobiliser la communauté.

« C’est un projet de 3 millions $, qui inclut la restauration des terrains emblématiques de balle au mur, la construction d’une piste d’athlétisme aux normes internationales, et la mise en place d’un terrain de soccer et de football, le tout dans un vaste espace multisports en plein air », note Samuel Gagnon, directeur du développement des affaires et responsable des communications du Collège.

Selon lui, ces installations sont au cœur de l’histoire et du développement de la communauté, mais elles nécessitent une rénovation complète en raison des dégâts causés par l’incendie de 2023 et l’usure du temps. « Ces infrastructures ont une valeur patrimoniale et historique unique. Les terrains de balle au mur, reconstruits en 1949, sont un symbole de la détermination des gens de la région. Ce n’est pas un caprice, mais une nécessité pour préserver cet héritage tout en offrant des installations modernes et fonctionnelles pour les générations futures. »

Les poutres maîtresses en bois, aujourd’hui en grande partie irrécupérables, doivent être entièrement remplacées. Le projet propose une reconstruction fidèle à l’esprit d’origine, tout en intégrant des matériaux plus durables pour assurer la longévité des installations. En plus des terrains de balle au mur, le projet inclut la construction, au centre de la piste d’athlétisme, d’un tout nouveau terrain de football de grandeur réglementaire, qui pourra être converti en terrain de soccer, lui aussi de dimensions réglementaires, ou encore en deux terrains de mini-soccer.

Ces installations seront accessibles gratuitement à la communauté. « La combinaison de ces infrastructures permettra d’organiser non seulement des événements sportifs, mais aussi des concerts et des spectacles en plein air, grâce à une scène intégrée sur le terrain de basketball », ajoute M. Gagnon.

Soutien financier

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest reconnaît la valeur du projet, et encourage le Collège à le peaufiner et à présenter une autre demande. « La participation de la population est toujours un élément qui facilite l’octroi d’une subvention », dit-il. Or, le Collège est déjà allé chercher 1 million $ dans la communauté, soit 33 % du projet total de 3 millions $.

Bien que déçu par la réponse du gouvernement, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière redouble d’efforts pour concrétiser ce projet. « Nous avons des rencontres avec d’autres partenaires, comme la MRC de Kamouraska, pour explorer de nouvelles options de financement. En parallèle, nous continuons de mobiliser la communauté autour de ce projet essentiel non seulement pour notre établissement, mais pour l’ensemble de la région », conclut Samuel Gagnon.