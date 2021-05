La Santé publique a demandé la fermeture de duBreton pour 10 jours

Plus de 100 travailleurs de chez duBreton sont infectés par la COVID-19. La transmission communautaire qui en découle est aussi importante dans la région, surtout au KRTB, mais on ignore le nombre exact de cas secondaires pour le moment, si ce n’est que plusieurs travailleurs ont des familles à qui ils ont transmis la maladie.

« L’accélération des cas s’est faite plus récemment que deux semaines. Comme direction de Santé publique, on a retiré un nombre très élevé de travailleurs. Depuis le début de la semaine, l’usine fonctionnait au quart de sa capacité. Là, c’était le moment de le faire (fermeture) », a dit le Dr Leduc, lors d’un point de presse attendu jeudi.

« L’éclosion s’est étalée dans le temps et le taux de transmission est moins élevé. On a une absence de cas depuis plusieurs jours. Là, comme chez duBreton, on a retiré de très nombreux travailleurs et des mesures ont été mises en place », a résumé le Dr Sylvain Leduc.