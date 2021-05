Sirop d’érable : Saison rapide, mais efficace

Les acériculteurs de la région sont épuisés par la dernière saison des sucres, mais satisfaits de la production, contrairement à leurs homologues de l’ouest et de la côte est américaine.

La saison des sucres a débuté très rapidement avec des températures plus chaudes en mars.

« C’est une année qui va passer à l’histoire par sa rapidité et son intensité. Ç’a tellement coulé, ça coulait jour et nuit. Ç’a été démentiel. Mais le problème qu’on a eu, c’est que la neige a fondu très rapidement, ça ne gelait pas la nuit », d’indiquer Justin Plourde, président du Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Les changements dans l’eau d’érable qui habituellement sont observés en trois jours par les acériculteurs l’ont été en 24 heures. Puis, la saison a pris fin abruptement autour de la mi-avril avec des températures avoisinant les 20 degrés surtout dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent. 80 % des entreprises acéricoles ont alors arrêté leur saison qualifiée de « rapide, mais efficace ».

« Les gens étaient fatigués et épuisés. On faisait des 24 heures debout, pour deux heures de repos pour un autre 24 heures debout, on a fait ça en masse cette année. Ç’a été quelque chose », d’ajouter M. Plourde.