La sécurité nautique, c’est sérieux

Plusieurs services de police du Québec ont mené plus de 100 opérations sur les cours d’eau du Québec les 26 et 27 juillet derniers dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) en sécurité nautique ciblant les citoyens s’adonnant à des activités nautiques, et ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers.

Près de 1000 embarcations ont été vérifiées et 150 constats ont été émis lors de cette période. Les interventions ciblaient les comportements à risque, tels que la conduite imprudente ou la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, et vérifiaient la validité de la preuve de compétence, ainsi que la conformité des embarcations quant à leurs équipements de sécurité obligatoires.

Des contrôles ciblant la conduite avec la capacité affaiblie par l’alcool ou la drogue ont aussi été réalisés auprès des plaisanciers à quai, sur les plans d’eau, et sur les routes à proximité.

Les différents corps de police ont profité de l’ONC pour se rapprocher de la communauté, en prenant le temps de faire de la sensibilisation auprès des personnes rencontrées, avec l’objectif de rendre les plans d’eau sécuritaires pour tous les usagers.

Source : Sûreté du Québec