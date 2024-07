La Seigneurie des Aulnaies lance sa saison estivale avec une série d’événements familiaux

La Seigneurie des Aulnaies a donné le coup d’envoi à sa saison estivale avec un pique-nique convivial récemment. Les personnages emblématiques de la Seigneurie étaient présents pour accueillir les participants, offrant des petits pains fraîchement sortis des fours par les meuniers, tandis que le crieur annonçait la programmation estivale.

La nouvelle salle familiale de la Seigneurie est ouverte. Conçue pour les parents avec de jeunes enfants, cette salle comprend une aire d’allaitement, un coin pour changer les enfants et une petite salle de jeux. Cette initiative fait partie de la nouvelle offre de services pour les familles. Chaque mercredi, de 10 h à 12 h, des visites spécialement adaptées pour les familles avec jeunes enfants seront organisées, en collaboration avec la Maison de la Famille de l’Islet.

Des ruches à la Seigneurie des Aulnaies

Cette année, la Seigneurie accueille une ruche dans ses jardins, en partenariat avec l’école d’apiculture de Saint-Roch-des-Aulnaies, Melifera. Cette ruche sera le centre d’ateliers bimensuels, organisés un mercredi sur deux de 13 h à 14 h. De plus, le Club des ami(e)s des abeilles offre des avantages exclusifs à ses membres.

Retour des conférences et des ateliers

La programmation de cette saison comprend les activités populaires de l’année dernière, telles que les Jeudis à la Seigneurie, les ateliers du samedi, et les Dimanches gratuits. Parmi les partenaires présents tout au long de la saison figurent Philippe Gélinas, Hugo Plunian, Louise Grenier, Thibaud Mony et Julie Aubé. Les détails de la programmation complète sont disponibles sur le site internet et sur les réseaux sociaux de la Seigneurie.

Source : Seigneurie des Aulnaies