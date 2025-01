La SQDC inaugure sa première succursale en Côte-du-Sud

La Société québécoise du cannabis (SQDC) franchit une étape importante avec l’ouverture de sa première succursale en Côte-du-Sud. Située au 89, boulevard Taché Ouest à Montmagny, cette nouvelle installation, qui accueille ses premiers clients depuis le 27 janvier, marque un tournant pour la société d’État. Il s’agit en effet du tout premier modèle de petite surface dans le réseau de la SQDC, une succursale adaptée à la taille du marché.

Avec une superficie de 1800 pieds carrés, soit environ 25 % de moins que les succursales typiques, cette succursale propose une sélection d’environ 250 produits, comparativement aux 350 à 400 offerts dans les plus grands points de vente. Malgré ses dimensions réduites, elle conservera une efficacité opérationnelle avec ses trois caisses, et une équipe de sept employés prêts à répondre aux besoins des consommateurs.

Une accessibilité accrue pour les Sudcôtois

Jusqu’à présent, les amateurs de cannabis légal de la Côte-du-Sud devaient se déplacer à Lévis ou à Rivière-du-Loup pour se le procurer directement. Cette nouvelle succursale change donc la donne pour les consommateurs de La Pocatière et des environs, qui profiteront ainsi d’une alternative plus près de chez eux. « Nous sommes très fiers de cette ouverture, car elle facilitera l’accessibilité aux produits légaux du cannabis et à moindre risque à un plus grand nombre de consommateurs de la région », explique Jean-Christophe Bettey Martel, directeur de la succursale.

Un réseau en pleine expansion

La succursale de Montmagny deviendra ainsi le sixième point de vente dans la région de Chaudière-Appalaches. Rappelons que ce projet représente un revirement majeur pour la SQDC, qui en juin 2023 n’avait pas annoncé d’expansion pour la région.

Avec ce nouveau modèle adapté aux réalités des petites municipalités, la SQDC confirme sa volonté de rendre les produits de cannabis accessibles, tout en combattant le marché illicite. Les Sudcôtois n’auront donc plus besoin de parcourir des dizaines de kilomètres afin de répondre à leurs besoins en la matière, ce qui réduira du même souffle les fuites commerciales.

« Ce nouveau modèle nous permettra de mieux desservir les plus petites municipalités, tout en répondant aux besoins de la clientèle. Alors que 63 % des ventes québécoises de cannabis sont réalisées dans notre réseau, nous espérons contrer davantage le marché illégal en étendant notre présence », conclut Alexander Bove, directeur au service de l’immobilier à la SQDC.