Répare tes trucs est de retour

Cette année encore à l’occasion du Jour de la Terre, les gens de La Pocatière et des environs sont conviés à participer à la nouvelle édition de l’événement Répare tes trucs. Organisée par le Cégep de La Pocatière en collaboration avec Co-éco et la SADC du Kamouraska, cette initiative se déroulera le samedi 20 avril, de 9 h à 16 h, à la Bibliothèque François-Hertel du Cégep La Pocatière.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’événement Avril mois de la réparation, une initiative panquébécoise où plusieurs ateliers seront offerts tout au long du mois d’avril pour dévier le plus d’objets possible des sites d’enfouissement. Surveillez la page d’Équiterre pour les détails de chaque événement qui se dérouleront tout au long du mois.

Répare tes trucs

Répare tes trucs à La Pocatière offre un espace convivial de partage de connaissances pour apprendre à réparer divers objets de la vie quotidienne avec l’aide de bénévoles réparateurs. L’objectif est de prolonger la durée de vie des objets, de valoriser le savoir-faire communautaire et de développer les compétences des participants. Des vêtements aux petits électroménagers, en passant par les pièces de plastiques cassés et les vélos, cet événement propose la réparation pour un grand nombre d’objets du quotidien.

Les activités ne se limitent pas qu’aux propriétaires d’objets défectueux, car des ateliers de formation seront également proposés ainsi que des activités animées pour les jeunes de quatre à seize ans, ou encore l’élaboration d’une œuvre artistique collective. Enfin, un espace d’exposition et de kiosques sera accessible pour accompagner les visiteurs sur la thématique de la réparation et du réemploi avec la chance de gagner un des deux cadeaux en lien avec l’événement lors d’un tirage au sort.

Pour consulter la programmation détaillée et obtenir plus d’informations, rendez-vous sur l’événement Facebook ou le site co-eco.org.

S’inscrire

L’inscription est gratuite, mais elle est obligatoire pour participer aux activités de réparation, aux ateliers de formation et aux activités pour les enfants. Le formulaire d’inscription est accessible via l’événement Facebook Répare tes trucs ou sur le site web co-eco.org. Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 20 avril à midi, avec la possibilité de faire des contributions volontaires sur place, destinées au Répare tes trucs de 2025.

« Cet événement qui vous est offert s’inscrit dans l’ère du temps où la conscience environnementale prend de plus en plus d’ampleur. Notamment, par le questionnement de notre façon de consommer en posant le geste simple de la réparation qui prolonge la durée de vie des objets et évite d’en acheter de nouveaux. Tous les citoyens du Kamouraska peuvent contribuer à leur niveau au monde de demain. Nous pouvons tous penser à un objet chez soi, qui ne fonctionne plus, auquel on pourrait donner un second souffle », souligne Solange Morneau, directrice générale de Co-éco, organisme co-organisateur de l’événement.

Pour toute assistance lors de l’inscription, vous pouvez contacter Fany Moreau-Harvey à fmoreauharvey@cegeplapocatiere.qc.ca ou au 418 856-1525, poste 2214.