La Tribune Poésie de retour pour une troisième année

La Tribune Poésie est de retour pour une troisième année consécutive à La Mosaïque — bibliothèque de La Pocatière. Les auteurs s’y rassembleront dans l’Espace Multi pour le micro ouvert et la prestation de l’invité, et ce, aux dates suivantes : 15 février, 14 mars, 18 avril et 16 mai. La salle ouvrira dès 18 h 30 et les prestations suivront dès 19 h.

L’invité spécial du mois de février n’est nul autre que le poète et artiste polyvalent Réjean Desrosiers de Saint-Jean-Port-Joli. Il projettera ses illustrations visuelles et fera lecture des créations poétiques correspondantes. Toutes les formes d’arts trouvent expressions dans ce lieu d’accueil culturel. Par exemple, ce tableau illustrant un arbre poétique contenant les haïkus et autres poèmes composé par Louisette Lévesque.

Ceux qui veulent exercer leur plume peuvent se joindre à l’écriture d’un cadavre exquis au cours de la rencontre. Ces écrits seront rassemblés en un seul texte à la fin de l’année et une copie sera remise aux auteurs. De plus, l’auteur au micro ouvert qui aura été le plus éloquent par sa verve et aussi son assiduité sera soumis au choix du public.

Il sera récompensé au moyen d’un prix souvenir avant la fin de l’année en cours. Ce mois-ci se tiendra pour la première fois un atelier d’écriture animé par Louise Vohl. Si la participation est significative, et à la demande du public, il y aura récidive lors des mois prochains.

D’autres projets sont en élaborations et promettent une plus grande collaboration des gens du milieu, et cela, autant du milieu littéraire qu’artistique. Vous serez informés subséquemment de leurs réalisations. Jusqu’à ce jour, les gens de La Pocatière sont nombreux à participer et à collaborer à nos présentations poétiques.

Vous y êtes tous les bienvenus. Pour inscription au micro ouvert, s’adresser à Yvan au 450 492-2455, ou Lynda au 514 376-2199. Pour les autres, entrées libres et sans frais.

Source : Tribune Poésie