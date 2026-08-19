Un cinq à sept jazz à L’Islet

Les amateurs de jazz ont rendez-vous le vendredi 21 août au Café culturel L’Ilette, alors que le saxophoniste André Larue et le pianiste Vincent Gagnon uniront leurs talents à l’occasion d’un cinq à sept jazz. Le spectacle permettra au public d’entendre deux musiciens possédant une feuille de route bien garnie sur la scène musicale québécoise.

Musicien professionnel depuis plus de quatre décennies, André Larue joue du saxophone et de la clarinette depuis l’âge de sept ans. Compositeur et arrangeur, il s’est principalement fait connaître dans l’univers du jazz, et a reçu le Prix Oliver-Jones en 1995.

Vincent Gagnon compte plusieurs distinctions à son actif. Il a notamment remporté le Prix Étoiles-Galaxie de Radio-Canada au Festival international de jazz de Montréal en 2009, et le prix Lumière au gala Artisti en 2021. Ping Pong Go a pour sa part remporté le prix de l’album ou EP expérimental au GAMIQ en 2022.

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