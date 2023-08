Lac de l’Est : 32 078 $ pour un projet de mise en valeur du territoire public

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce que plus de 2,2 M$ seront octroyés pour financer différents projets d’aménagement dans le cadre du troisième appel de projets du volet 2 du Programme d’aide à la mise en valeur du territoire public.

Au total, ce sont 28 initiatives, réparties dans 12 régions du Québec, qui bénéficieront d’un soutien pour l’implantation et l’expansion d’aménagements publics et communautaires sur les terres du domaine de l’État.

Dans le Bas-Saint-Laurent, le projet suivant a été retenu : installation de dispositifs de sécurité incendie dans le secteur du lac de l’Est. La somme octroyée est de 32 078 $.

Le Programme d’aide à la mise en valeur du territoire public a été lancé en avril 2022 afin d’appuyer la mise en œuvre du Plan de mise en valeur du territoire public 2022 — 2026. Ces deux initiatives concourent à l’amélioration de la qualité de vie des milieux régionaux par la mise en valeur du territoire public qui permet de soutenir nombre de leurs activités. Le programme est doté d’une enveloppe de 24 M$ sur quatre ans pour soutenir différents projets de la part de municipalités, de petites et moyennes entreprises, d’organismes à but non lucratif et de communautés autochtones.

« Je me réjouis qu’un projet émanant de notre belle région ait été retenu et puisse ainsi bénéficier d’un levier financier pour mettre en valeur sécuritairement nos attraits et faire en sorte qu’un maximum de citoyens puisse poursuivre leur découverte de notre joyau collectif qu’est le territoire public. Bon succès! », s’est exclamée Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine.

Source : Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts