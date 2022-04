Lac de l’Est : Des travaux majeurs dans les prochaines années pour le camping

Le conseil municipal a dû se résoudre à décider unanimement de fermer le camping cet été et de demander à la centaine de saisonniers de quitter avec leurs équipements. Ceci permettra de faire des travaux majeurs, au niveau de l’aqueduc, des égouts et des bâtiments. Le montant sera estimé cet été et ensuite des demandes de subvention seront adressées.