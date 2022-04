L’amitié interculturelle s’invite « dans le pré »

« On est vraiment là pour accompagner les jumeaux, dès la première rencontre. Il est prévu que je fasse des suivis auprès d’eux, comme eux peuvent aussi prendre les devants et me contacter. Après six mois, les gens volent de leurs propres ailes et on n’intervient plus. S’ils veulent poursuivre la relation amicale — ce qu’on souhaite —, libre à eux », résume Jessika.