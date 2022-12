La population du Kamouraska est invitée à venir découvrir et s’extasier devant les richesses du milieu de vie de Saint-Onésime lors du lancement de la vidéo promotionnelle « Saint-Onésime-d’Ixworth : Toujours plus haut ! ». Au fil des images tournées sur quatre saisons et les témoignages de plusieurs citoyens, on y propose une immersion de quatre minutes au cœur de la municipalité.

Le lancement officiel, le premier visionnement et la partie protocolaire aura lieu le jeudi 15 décembre de 16 h à 17 h à la salle « Les Générations » située au 41, chemin du Village. Ce sera suivi d’un 5 à 7 de Noël cordial, avec apéro, buffet et ambiance musicale.

Source : Saint-Onésime-d’Ixworth