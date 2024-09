PIB réel du Québec au prix de base : hausse de 0,1 % en mai 2024

En mai 2024, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec aux prix de base a augmenté de 0,1 % par rapport au mois précédent, après avoir connu une hausse de 0,5 % en avril 2024. C’est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, mai 2024 diffusée récemment par l’Institut de la statistique du Québec.

La production des industries de biens a augmenté de 0,6 % en mai, après avoir crû de 2,1 % en avril. Trois des cinq secteurs de production de biens ont contribué à la hausse en mai : la fabrication (+ 0,8 %), l’extraction minière, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz (+ 3,4 %) ainsi que les services publics (+ 1,7 %).

La croissance observée dans le secteur de la fabrication provient principalement des sous-secteurs de la fabrication de produits du pétrole et du charbon (+ 12,6 %) ainsi que de la fabrication de produits métalliques (+ 3,5 %).

Stabilité de la production de services

Le niveau de production des industries de services est demeuré essentiellement inchangé en mai, et ce, pour un troisième mois d’affilée. Les principaux secteurs qui ont connu des hausses en mai sont les services professionnels, scientifiques et techniques (+ 0,6 %) ainsi que les services d’enseignement (+ 0,7 %). Cependant, les baisses observées dans le commerce de gros (- 1,5 %) et le commerce de détail (- 0,7 %) viennent contrebalancer ces hausses.

PIB au Québec et au Canada

Pour les cinq premiers mois de l’année 2024, le PIB réel du Québec est de 0,5 % supérieur à celui des mêmes mois de 2023. Les principaux secteurs ayant contribué à la hausse sont les services immobiliers et les services de location et de location à bail (+ 2,6 %), ainsi que les administrations publiques (+ 2,0 %).

Selon les informations publiées le 31 juillet 2024 par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base a augmenté de 0,2 % en mai, après avoir affiché une hausse de 0,3 % en avril. La production des industries de biens et celle des industries de services ont crû respectivement de 0,4 % et de 0,1 %.

Source : Institut de la statistique du Québec