Trois nouveaux projets s’ajoutent au réseau des cafés culturels de la MRC de L’Islet

À la suite de son récent appel à projets, la MRC de L’Islet soutiendra l’élaboration de trois initiatives dans le cadre du Fonds de soutien aux cafés culturels, avec une contribution financière de 75 000 $. Cet appui s’inscrit dans le volet création artistique de la mesure Signature innovation de la région.

Les municipalités de Saint-Damase-de-L’Islet et de Tourville, en partenariat avec la CDC ICI Montmagny L’Islet, ouvriront chacune un tout nouveau lieu de rencontre dans le but de proposer des activités culturelles à la population locale ainsi qu’aux visiteurs. La municipalité de Sainte-Louise, en partenariat avec son comité culturel, verra quant à elle les infrastructures de son café culturel actuel se bonifier afin d’optimiser son offre de programmation. Ces trois promoteurs recevront un montant de 25 000 $ pour leur projet respectif.

Le réseau

Le réseau des cafés culturels de la MRC de L’Islet compte désormais six spaces inclusifs et conviviaux, dont quatre déjà en opération. Ce regroupement permet, entre autres, de favoriser la collaboration et le partage entre les cafés culturels du territoire en plus d’assurer une promotion conjointe et centralisée des activités qui y seront offertes.

Les membres du réseau des cafés culturels de la MRC de L’Islet sont : Café culturel Arts et Culture L’Islet (L’Islet); Café culturel du Marché aux Caissons (Sainte-Louise); Café culturel de la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud (Sainte-Perpétue), Café culturel Tempête (Saint-Jean-Port-Joli); Café culturel du complexe municipal de Tourville (Tourville), Café culturel de Saint-Damase (Saint-Damase-de-L’Islet).

Mentionnons que ces différents lieux seront animés dans une vision de partage et d’apprentissage, par le biais de leur programmation : activités de médiation culturelle, animation d’ateliers ou de loisirs culturels, rencontres d’échanges, discussions de groupes, conférences, prestations d’artistes locaux et d’ailleurs, etc. Les clients pourront tant bien participer aux activités ponctuelles, s’approprier ces tiers lieux de vie ou tout simplement s’y rendre pour prendre un café et aller à la rencontre de l’art et de l’autre.

Pour de plus amples renseignements concernant le projet du réseau des cafés culturels, consultez la page Projet Signature innovation du site Internet de la MRC de L’Islet.

Source : MRC de L’Islet