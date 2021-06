L’année part en grand pour la Fondation André-Côté

Du 1er mai 2021 au 31 mai 2021, les mises étaient ouvertes pour le tout premier encan virtuel de la Fondation André-Côté.

Nuitées dans des hôtels, des auberges ou un camping, découvrir des Musées, goûter aux produits du terroir, visiter des attraits touristiques ou sportifs, acquérir des œuvres créées par des artisans ou des peintres locaux, se dorloter avec des soins et des produits ou encore, se procurer des objets utiles pour la maison ou pour le quotidien, voilà quelques exemples des 175 articles qui étaient disponibles. Tout près de 150 articles ont trouvé preneur pour un montant total de 7 825 $.

La Fondation débute une nouvelle année financière en grand, avec le vif succès de cet encan. « C’était une première organisation de ce genre dans l’histoire de la Fondation André-Côté et c’est extraordinaire ! Les gens ont été au rendez-vous et ont aussi aimé leur expérience. Il y en avait pour tous les goûts et nous avions fait l’effort d’offrir des articles de notre région ou du Québec. Nous avions comme objectif de faire découvrir des produits et des attraits locaux. Nous pouvons dire que cet objectif a été relevé et nous sommes agréablement surpris de la somme amassée. Devant cette réussite, il est probable que la Fondation renouvelle l’expérience en 2022 », indique Marie-Pier Breault, directrice générale de la Fondation André-Côté.

La Fondation André-Côté souhaite remercier Secours RM, présentateur de l’encan virtuel, tous les partenaires, artisans, artistes et personnes qui ont fait don d’articles ou de certificats-cadeaux ainsi que tous ceux qui ont participé à l’encan. L’année 2020-2021 fut définitivement une année riche en bouleversements, mais malgré la situation de crise reliée à la pandémie Covid-19, l’équipe de la Fondation André-Côté a la volonté inconditionnelle de continuer à soutenir les familles des 19 municipalités qu’elle dessert.

Source : Fondation André-Côté