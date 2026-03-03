L’APHK innove avec une loterie virtuelle moitié-moitié

L’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est (APHK) adopte une nouvelle formule de financement cette année en lançant une loterie virtuelle moitié-moitié. Une initiative qui vise à moderniser la campagne annuelle, tout en élargissant sa portée au-delà des frontières régionales.

« Dès que février arrive, la population nous interpelle pour savoir quand ils pourront acheter leurs billets de loterie de l’APHK. C’est un moyen ludique de soutenir l’APHK, et de nous aider à réaliser notre mission. Cette année, la formule change et risque de bouleverser les habitudes : nous croyons que nous pourrons joindre une clientèle plus large qui connaît l’APHK, mais qui n’habite pas nécessairement dans la région. C’est bien parti ! », souligne Sandra Lévesque Michaud, codirectrice de l’APHK et coordonnatrice de la résidence L’Envol.

Comment participer

Les billets sont offerts au coût de 5 $ l’unité, ou trois billets pour 10 $, sept billets pour 20 $, et vingt billets pour 50 $. Le tirage aura lieu le 28 mars à 13 h, à la Boutique APHK de Saint-Pascal. On se les procure en ligne au www.rafflebox.ca/fr/raffle/aphk.

Les personnes qui ne sont pas à l’aise avec les plateformes numériques, ou qui n’ont pas accès aux réseaux sociaux peuvent se procurer des billets en personne dans les locaux de l’APHK situés au 655, rue Taché à Saint-Pascal. Il est toutefois recommandé de téléphoner avant de se déplacer, au 418 492-7149, poste 2.

Rappelons que c’est grâce au soutien de la communauté que l’APHK peut répondre aux besoins grandissants des personnes vivant avec une limitation ainsi que de leurs familles.