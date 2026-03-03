LG Cloutier relance complètement ses activités à L’Islet

Bonne nouvelle pour l’économie régionale, l’entreprise manufacturière LG Cloutier, située au 220, rue Léonard-Poitras à L’Islet, a récemment annoncé la reprise complète de ses activités, quelques mois seulement après avoir amorcé un plan de restructuration afin d’éviter la faillite.

En août 2025, le fabricant de pièces métalliques avait déposé une proposition à ses créanciers à la suite d’importantes difficultés financières provoquées par la baisse des commandes de son principal client, Lion Électrique. La situation avait entraîné des pertes financières plus qu’importantes.

Malgré l’inauguration en 2023 d’une nouvelle usine représentant un investissement de 29 M$, l’entreprise a dû revoir ses opérations en profondeur. Une trentaine de mises à pied ont donc été effectuées en 2024-2025 dans le cadre du redressement. L’effectif compte cependant aujourd’hui environ 130 employés, dont les postes sont désormais assurés. Une quinzaine d’embauches est par ailleurs actuellement prévue.

Une relève à la barre

La relance est portée par une nouvelle équipe composée des trois enfants de l’actuel président ainsi que de deux entrepreneurs de la région. Valérie Rancourt-Grenier, vice-présidente aux ressources humaines et à l’emploi depuis 2014, fait partie de cette relève. Maxime Rancourt-Grenier, à l’emploi depuis 2007 et directeur général depuis 2019, ainsi que Sébastien Rancourt-Grenier, entré dans l’entreprise en 2009 et aujourd’hui directeur qualité, complètent le noyau familial. À eux se joignent Charles Quirion, vice-président au développement des affaires, également propriétaire d’Usitechnov à Sainte-Marie et issu du milieu financier, ainsi que Frédéric Gagné, vice-président aux finances et copropriétaire d’Usitechnov.

Selon la direction, cette équipe vise à créer une synergie entre les entreprises manufacturières concernées afin de partager ressources et expertises spécialisées, notamment en finances et en développement des marchés. « La perte de notre principal client nous a coûté plusieurs millions de dollars. On n’avait pas le choix de se relever les manches. Avec la nouvelle équipe, on mise sur la synergie, le développement des affaires et une gestion financière plus rigoureuse pour assurer la pérennité de l’entreprise » a expliqué au Placoteux Valérie Rancourt-Grenier, vice-présidente aux ressources humaines.

Diversification et modernisation

LG Cloutier souhaite désormais accélérer sa croissance dans plusieurs secteurs stratégiques, dont les marchés industriels, technologiques, médicaux, aéronautiques, de l’énergie, de la défense et du transport. La restructuration a notamment permis une refonte des méthodes de production, une optimisation des coûts et une modernisation accrue des processus. L’entreprise mise également sur la diversification de sa clientèle afin de réduire sa dépendance à un seul donneur d’ordres.

« On a traversé une période extrêmement difficile, mais, aujourd’hui, notre plan de relance fonctionne. On a restructuré, on a modernisé nos façons de faire, et surtout, on a diversifié notre clientèle. LG Cloutier est de retour sur des bases plus que solides », a conclu Valérie Rancourt-Grenier.