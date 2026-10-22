L’avenir de l’église de Saint-Alexandre-de-Kamouraska se dessine avec les citoyens

Une quarantaine de citoyens ont pris part récemment à une agora citoyenne consacrée à l’avenir de l’église de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Organisée dans le cadre des Journées de la culture, la rencontre avait pour objectif d’inviter la population à réfléchir à la prochaine vie de ce bâtiment situé au cœur du village.

Les participants se sont retrouvés directement dans l’église, le lieu même dont ils étaient appelés à imaginer l’avenir. Dès 10 h, les cloches ont retenti pour marquer le début de la rencontre. Sous le soleil d’automne, la matinée a été consacrée aux échanges et à la réflexion collective sur le devenir de ce bâtiment emblématique.

L’agora a permis de faire le point sur le chemin parcouru depuis la présentation des plans, à l’hiver 2026. Les discussions ont aussi porté sur les priorités qui guideront la première phase de transformation de l’église. Les citoyens ont pu redécouvrir les concepts proposés, et examiner les aménagements intérieurs et extérieurs envisagés. Cette démarche leur a donné l’occasion de se projeter dans ce que pourrait devenir l’espace au cœur du noyau villageois, sans que les échanges se limitent à la présentation des plans.

Des ateliers pour imaginer la suite

Différents ateliers et des stations de discussion étaient proposés aux participants. Ceux-ci ont été invités à partager leurs idées et leurs attentes, à réfléchir au nom du nouvel espace, et à imaginer les activités qui pourraient y prendre place au cours des cinq prochaines années, mais aussi au-delà.

Selon la Municipalité, les échanges ont permis de recueillir de nombreuses suggestions, et de valider certaines orientations déjà envisagées. Ils ont également fait émerger de nouvelles pistes qui pourront enrichir la suite du projet. La réflexion ne portait donc pas uniquement sur les aménagements du bâtiment. Les participants ont aussi été amenés à envisager les usages qui pourraient donner vie à cet espace, et contribuer à son rôle rassembleur dans la communauté.

Des réponses aux questions des citoyens

Le responsable de la bibliothèque et le directeur de l’urbanisme et de l’environnement étaient présents tout au long de l’avant-midi. Les citoyens ont ainsi pu échanger directement avec eux, obtenir des réponses à leurs interrogations, et approfondir leur réflexion sur l’avenir de l’église. À la fin de la rencontre, les idées mises en commun témoignaient, selon la Municipalité, d’un sentiment d’espoir et d’enthousiasme à l’égard du potentiel rassembleur du futur espace citoyen.

La consultation se poursuit

Les personnes qui n’ont pas pu assister à l’Agora sont invitées à poursuivre la réflexion en remplissant le sondage disponible sur la page Facebook de la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

La participation citoyenne demeure au cœur de la démarche. Les personnes qui souhaitent s’impliquer dans le projet ou en apprendre davantage sur son évolution peuvent communiquer avec Émie Vaillancourt, responsable des loisirs, au 418 495-2440, poste 225, ou écrire à tech-loisirs@sadk.ca.

La Municipalité a exprimé sa reconnaissance envers les Journées de la culture ainsi que les membres du comité citoyen sur l’avenir de l’église pour leur engagement et leur travail dans l’organisation de l’activité. Elle souligne également la contribution des Petits Régals des bois qui ont offert une collation aux participants, et contribué à l’ambiance conviviale de la rencontre.

La synthèse des échanges doit être rendue publique dans les prochaines semaines. La population pourra également suivre les principales étapes de la transformation de l’église au fil de l’avancement du projet. D’ici là, la Municipalité invite les citoyens à participer à la consultation, afin que la réflexion collective se poursuive.