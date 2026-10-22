L’intelligence artificielle au cœur d’une conférence à L’Islet

Une chose est claire, l’intelligence artificielle occupe une place grandissante dans notre quotidien, souvent sans même que nous en soyons pleinement conscients. Dans cette optique, afin de mieux comprendre cette technologie, ses possibilités et les enjeux qu’elle soulève, Arts et Culture L’Islet et le Centre d’excellence Déclic invitent la population à une conférence participative qui se tiendra le dimanche 15 novembre à 14 h, au Café culturel L’Ilette.

Intitulée Démêler l’IA : comprendre son potentiel et ses enjeux, cette rencontre permettra aux participants de se familiariser avec le fonctionnement de l’intelligence artificielle, tout en abordant ses répercussions sur les individus et sur la société.

Plusieurs questions

Alors que les algorithmes prennent une importance considérable dans plusieurs secteurs d’activité, les questions entourant leur utilisation se multiplient. Si cette technologie ouvre la porte à des avancées importantes, elle comporte également des risques qui méritent d’être examinés.

Certains scientifiques vont même jusqu’à comparer la puissance de l’intelligence artificielle à celle de l’énergie nucléaire, en raison de son potentiel de transformation, mais également des conséquences négatives qu’elle pourrait entraîner.

Une discussion accessible au grand public

La conférence sera animée par Valérie Levée, en compagnie du conférencier Gildas Agbon. Les participants pourront notamment en apprendre davantage sur le fonctionnement de l’intelligence artificielle, ses applications, et les précautions à prendre devant son développement rapide.

Présentée sous une formule participative, l’activité vise également à favoriser les échanges entre le public et le spécialiste invité. Cette rencontre est organisée en collaboration avec l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique (OBVIA) ainsi que le Musée de la civilisation.

L’événement se déroulera au Café culturel L’Ilette situé au 50, chemin des Pionniers Est à L’Islet. L’entrée se fera sous forme de contribution volontaire, avec un montant suggéré de 10 $, payable en argent comptant seulement.

Pour obtenir davantage de renseignements, les personnes intéressées peuvent communiquer avec les organisateurs au 418 247-3331.