Piscine du Cégep : Une vague d’un million de dollars pour La Pocatière

L’objectif d’un million de dollars fixé par la campagne citoyenne Faites partie de la vague est maintenant atteint. Cette initiative, menée par le comité Sauvons notre piscine, a permis d’amasser plus de 1 020 000 $ grâce à une mobilisation régionale sans précédent. Grâce à cette avancée, le montage financier du projet de réfection de la piscine atteint désormais près de 10,6 M$, sur un coût total évalué à 12 M$. Il reste donc 1,4 M$ à trouver.

Entouré du comité citoyen et de plusieurs grands donateurs lors d’une conférence de presse tenue le 10 novembre dernier au Cégep de La Pocatière, le député fédéral Bernard Généreux, président d’honneur de la campagne, a salué la force de cette solidarité collective. « Je tiens à saluer le travail remarquable du comité citoyen qui a su rallier la population autour d’un projet porteur et essentiel pour notre milieu. Ensemble, nous avons prouvé une fois de plus que notre solidarité et notre persévérance peuvent faire une réelle différence. »

Pour Julye Letarte, co-porte-parole du comité Sauvons notre piscine, ce succès repose avant tout sur la participation de toute la collectivité. « Cette campagne est un véritable succès parce qu’elle repose sur l’implication des citoyens, des entreprises, des écoles, des municipalités. Toute la région s’est mobilisée avec un objectif clair : garder cette piscine accessible et fonctionnelle pour les années à venir. »

Le directeur général du Cégep, Steve Gignac, a pour sa part souligné l’importance de cette mobilisation régionale. « La mobilisation de notre milieu et la générosité des donateurs témoignent de l’attachement profond envers notre piscine et ce qu’elle représente pour la région. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts concertés et à travailler avec nos partenaires pour mener ce projet à terme. »

Enfin, Réjean Lemieux, président de la Fondation du Cégep de La Pocatière, a rappelé que chaque don continue de compter, d’autant plus qu’il sera bonifié. « La Fondation est fière de contribuer à ce projet rassembleur qui répond aux besoins d’une communauté entière. Grâce au programme Placements Cégep, tous les dons faits à la Fondation pour la piscine seront bonifiés, ce qui permettra de maximiser l’impact de la générosité des donateurs. Ensemble, nous bâtissons une infrastructure moderne qui profitera aux étudiants, au personnel, et à toute la population des MRC de L’Islet et de Kamouraska. » La mobilisation se poursuit afin d’amasser les fonds nécessaires à la réalisation complète de ce projet porteur pour toute la région.

