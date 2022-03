Le Bas-Saint-Laurent encore loin de l’autonomie énergétique

« Notre consommation énergétique se résume à environ 56 % d’hydrocarbures et 44 % d’électricité. Si on fait une moyenne des deux, notre autonomie théorique totale tourne autour de 35 %. On peut donc déduire que la production énergétique bas-laurentienne couvre environ 1/3 de la consommation actuelle », résume-t-il.

Le parc automobile, de plus en plus gourmand en essence, expliquerait en partie ces résultats, de l’avis du directeur adjoint du CREBSL. Entre 2000 et 2020, la région a vu son nombre de voitures diminuer de 76 000 à 68 000 alors que le nombre de camions légers ou VUS a quant à lui augmenté de 39 000 à 80 000, précise-t-il.

« Pour les déplacements en automobiles, si on se réfère au diagnostic de 2013, on sait que le tiers d’entre eux sont liés à des obligations comme le travail et les études et que les deux tiers sont rattachés aux loisirs et à la vie personnelle. On peut donc dire qu’une grosse partie de cette consommation d’hydrocarbures est simplement liée à nos habitudes de vie actuelles. C’est sûr qu’il va falloir revoir notre aménagement du territoire, mais également la façon dont on réfléchit nos déplacements pour se tourner vers des options moins énergivores, tant que l’électrification des transports ne sera pas complétée. »