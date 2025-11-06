Le Bas-Saint-Laurent séduit le monde

Cour extérieure, Hôtel Levesque, Rivière-du-Loup. Un lundi soir tranquille. Des techniciens s’affairent. L’endroit est encore calme. Seuls deux immenses conteneurs montés à la verticale par une grue géante laissent entrevoir qu’il s’y passera quelque chose de spécial. D’un coup, huit autobus transportant 350 personnes arrivent. On distribue les coupes de champagne, des drones s’élèvent, des projecteurs s’allument, et les artistes du Kamouraska s’exécutent pour charmer des acheteurs venus de partout dans le monde. Pour eux, le Bas-Saint-Laurent s’illumine.

L’événement, c’est Bienvenue Québec, le plus grand rassemblement d’acheteurs de l’industrie touristique au Québec, qui se déroulait à l’Hôtel universel de Rivière-du-Loup toute la semaine dernière. C’est la seconde fois que cette ville le reçoit, une première. Ironiquement, celle qui l’avait organisé en 2018, à titre d’entrepreneure, y assistait cette fois à titre de ministre du Tourisme. Et Amélie Dionne en était fière.

« Je le vis différemment. Je stresse moins, dit-elle en riant. Je regarde autour, et je sais toute la logistique et les efforts que ça demande. L’industrie touristique au Québec, c’est le quatrième produit en termes d’exportation. C’est 4,4 milliards $ de devises étrangères qui sont entrées en 2024. Donc, des événements comme Bienvenue Québec, qui sert à attirer la clientèle internationale, sont très importants », dit-elle.

Parmi plus de 300 participants, une centaine d’acheteurs, tant nationaux qu’internationaux, représentant des agences de voyage, des agences réceptives et des voyagistes des États-Unis, de France, d’Allemagne, du Mexique, du Royaume-Uni, de l’Italie, etc. Ils sont venus voir ce que le Québec a à offrir à leur clientèle. Les convaincre, c’était la mission des 215 vendeurs provenant de 21 régions touristiques de la province. La formule éprouvée de speed meeting génère plus de 8000 rendez-vous d’affaires, et plus de 56 millions $ en transactions commerciales.

Nous mettre en valeur

« Ce rendez-vous d’envergure représente une formidable occasion de mettre en valeur le Bas-Saint-Laurent. Au-delà des retombées économiques immédiates, c’est une chance unique de faire découvrir notre magnifique région aux acheteurs professionnels », commente Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

« Bienvenue Québec, c’est bien plus qu’un événement d’affaires, c’est un moteur de développement pour tout un secteur. Chaque année, les acheteurs présents à l’événement organisent plus de 4500 voyages en autocar à travers le Québec, ce qui représente un apport majeur pour les régions. En mettant en valeur le voyage de groupe en autocar, nous soutenons un tourisme durable, accessible et structurant pour l’ensemble du territoire », dit Chantale Dugas, présidente-directrice de la Fédération des transporteurs par autobus, organisateur de l’événement. Parce qu’une fois les touristes arrivés au Québec, c’est par autocar qu’ils se rendent dans nos régions, qu’ils visitent nos attraits et admirent nos paysages.

« Depuis 28 ans, notre participation à Bienvenue Québec témoigne de notre engagement constant à faire rayonner les régions du Québec maritime. Grâce à ce puissant réseau, nous bénéficions d’un rayonnement international accru. Cela nous permet non seulement de faire découvrir notre destination à une clientèle élargie, mais aussi de consolider notre position sur les marchés étrangers, et d’augmenter nos parts de marché », note Nathalie Blouin, directrice générale du Québec maritime.

Bienvenue Québec aura certainement des retombées. En tout cas, au Kamouraska, le tourisme se porte bien. Rencontrée lors de la réception, Yvonne Tremblay, directrice générale de Tourisme Kamouraska, parle d’une augmentation substantielle de l’achalandage, dont elle nous livrera les détails dans la prochaine édition.

Le tourisme au Bas-Saint-Laurent en chiffres

-500 entreprises

-5900 emplois

-350 millions $ en retombées annuelles