Le Kamouraska ébloui les acheteurs touristiques

À travers l’ensemble des attractions et attraits de la grande région touristique du Bas-Saint-Laurent, c’est le Cirque de la Pointe-Sèche et les percussions du Mississippi Sound System de Saint-Germain-de-Kamouraska qui ont été choisis pour en mettre plein la vue aux acteurs de l’industrie touristique de partout dans le monde, et surtout les convaincre de nous envoyer leurs clients.

Lorsque le scribe en fait part à Élyme Gilbert, fondateur du Cirque, l’homme répond avec humilité. « Je ne sais pas trop quoi répondre. C’est vraiment le tourisme du monde entier qui vient ici chercher des raisons pour attirer les touristes chez nous. Je pense qu’ils avaient besoin d’un peu de folie. On est vraiment content de faire partie de ce bel événement. On est bien chanceux », dit-il, casque d’écoute sur la tête, l’air d’être en plein contrôle de la situation. Et il l’est.

Tout petit entre les deux conteneurs géants, il donne quelques indications à un technicien, une petite tape sur l’épaule à un artiste. Son sourire est franc, rassurant, même si en dedans, son cœur doit battre la chamade. « Le concept des conteneurs, des grues, c’est le cirque. On ne fait pas vraiment d’événements corporatifs. Mais si on veut sortir de notre environnement, notre signature, ce sont les conteneurs. La paroi, la hauteur, la grue étaient tout à fait appropriées pour l’événement ». Le spectacle a mis en vedette des artistes qui ont déjà performé au Cirque de la Pointe-Sèche. « On les a choisis pour leur numéro, et pour impressionner ».

Un spectacle grandiose

Une foule de plus de 350 personnes est là. La température est idéale. L’ambiance est électrique. Tous se demandent ce que font deux immenses conteneurs disposés à la verticale, jusqu’à ce qu’une rangée de projecteurs s’allument, formant une arche de lumière qui laisse voir deux acrobates suspendus. Déjà, la foule réagit. Et ils n’ont encore rien vu.

Les artistes y vont d’une série d’acrobaties qui laissent les spectateurs bouche bée. Rarement aura-t-on vu une si importante assistance aussi admirative que silencieuse. La magie du Cirque de la Pointe-Sèche, c’est aussi ça. Une communion entre les artistes et le public. Et même sans la paroi rocheuse du plateau de Saint-Germain, ça marche.

Puis, un cube aérien descend lentement des airs. Au milieu, une artiste qui réalise des figures de voltige, de contorsion. Elle semble danser, au grand bonheur d’une foule déjà conquise et qui en redemande. Puis, deux autres artistes rivalisent de risque et d’originalité, sur une échelle avec laquelle ils devront ne faire qu’un pour réussir leurs acrobaties, notamment en hauteur. Le clou du spectacle, l’acrobate sur fil de fer, tout habillé de blanc au milieu de la noirceur opaque. Tous retiennent leur souffle.

« C’est vraiment le côté impressionnant qu’on a vu ce soir, avec des artistes incroyables, souligne Élyme Gilbert. C’était un défi logistique d’aménager le plateau ici. On a tout monté en une journée. On a eu du plaisir ». À travers tout cela, les percussions du Mississippi Sound System ont tantôt créé le suspense, tantôt souligné la magnificence, l’accomplissement.

Des invités comblés

« Absolutely amazing! » commente Kirsten Kern de Gate1 Travel, venue de l’Ontario pour l’occasion, et qui compte 20 ans d’expérience dans l’industrie du voyage. Avec ses circuits par autobus, elle attire annuellement 2000 États-Uniens au Québec. Internationalisation oblige, la conversation se déroule en anglais.

« Je suis ici pour découvrir les nouvelles activités, voir les attractions et les attraits de votre région, afin que je puisse les vivre et les ajouter à mon offre. Vous savez, il n’y a rien comme être sur place. Assise dans mon bureau, à Toronto, même si on me parle de la beauté du fleuve, je ne peux la concevoir autant que lorsque je vois le fleuve sur place, avec mes partenaires en chair et en os, en partageant une coupe de vin. La vie, ce sont des relations humaines », ajoute la directrice de tournée certifiée par l’International Managment Tour Institute. Et qu’a pensé Mme Kern du spectacle ?

« Je n’ai jamais rien vu de tel. C’était véritablement fantastique. Je ne pensais vraiment pas assister à quelque chose d’aussi spectaculaire aujourd’hui. Soyez certain que je mettrai ce cirque dans mes propositions de découvertes au Québec », dit celle qui supervise une équipe de 40 directeurs de tournée répartis de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique.

« C’est flatteur. Je ne suis pas seul dans tout ça. Il y a plein de monde qui ont participé à la réalisation de ce spectacle. Je pense qu’on nous aime bien. Notre attraction est quelque chose d’assez unique à faire ici au Bas-Saint-Laurent », conclut Élyme Gilbert. La collaboration avec le Mississippi Sound System était toute naturelle. L’ensemble était dirigé par Maxime Éthier, compositeur et musicien pour le Cirque depuis quatre ans.