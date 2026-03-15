CHRONIQUE DES AVENTURIERS VOYAGEURS : Dubaï et Oman, entre nature et démesure

Un voyage où les contrastes sont rois : c’est ce que propose le nouveau film Dubaï et Oman, entre nature et démesure. Des gratte-ciel futuristes de Dubaï aux montagnes arides d’Oman, en passant par les eaux turquoise du Musandam et les oasis verdoyantes d’Al Aïn, ce documentaire transporte le spectateur dans un Moyen-Orient aux multiples visages.

Par Serge Roy et Johanne Painchaud

Dubaï : la ville qui défie l’imagination

Dubaï est une cité devenue symbole de grandeur et de modernité. Du vertigineux Burj Khalifa aux îles artificielles façonnées par l’homme, la ville impressionne par son audace architecturale et son rythme effréné. Mais le film ne se contente pas de montrer les images de carte postale : il plonge aussi dans les ruelles plus calmes des souks, le long du fleuve Creek où l’histoire de la perle et du commerce maritime se raconte encore.

Abou Dhabi : culture et grandeur

Plus au sud, Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, déploie un autre visage du luxe et de la culture. La visite de la somptueuse grande mosquée Sheikh Zayed captive autant par son architecture que par l’atmosphère de sérénité qu’elle dégage. Les images révèlent aussi un émirat attaché à ses traditions, mais résolument tourné vers le futur, notamment à travers ses projets culturels d’envergure comme le Louvre Abu Dhabi.

Al Aïn : l’oasis au cœur du désert

Changement d’ambiance à Al Aïn, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ici, la verdure des palmeraies et la fraîcheur des canaux d’irrigation falaj contrastent avec l’aridité des dunes environnantes. Le film capte la vie paisible de cette ville-jardin, et nous emmène sur les traces de son riche passé bédouin, entre forts historiques et marchés traditionnels.

Musandam : les fjords d’Arabie

Puis, direction le Sultanat d’Oman, avec une escale spectaculaire dans la péninsule du Musandam. Les images dévoilent des fjords grandioses plongeant dans des eaux d’un bleu profond. La croisière en boutre traditionnel offre un moment de pure détente.

Oman : nature sauvage et traditions vivantes

Enfin, le film se déploie à travers le reste d’Oman, entre montagnes vertigineuses, vallées d’eaux cristallines et villages préservés. On y découvre un pays où l’hospitalité est reine, où les marchés aux épices et les forts centenaires rappellent une histoire millénaire. Des dunes du désert de Wahiba Sands aux paysages côtiers, Oman séduit par son authenticité et sa diversité naturelle.

Un voyage entre deux mondes

Ce film est une invitation à la découverte de ces terres de contrastes, entre nature et démesure, en prenant le temps de s’éloigner des clichés pour s’imprégner de la richesse culturelle et de la grandeur des paysages.

Alors, êtes-vous prêt à partir avec nous à la découverte de ces deux mondes ? Vérifiez dès maintenant l’horaire de votre cinéma préféré sur le site des Aventuriers Voyageurs, et laissez-vous inspirer par ce voyage qui vous donnera, à coup sûr, l’envie de partir à votre tour à la découverte de ces contrées exotiques !