Le bénévolat au CISSS de Chaudière-Appalaches, ça peut changer votre vie !

Alors que la Semaine de l’action bénévole se tient du 24 au 30 avril sous le thème « Bénévoler change la vie ! », le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches profite de cet événement pour souligner le travail remarquable accompli par tous les bénévoles qui agissent auprès des usagers et résidents ainsi que pour leur contribution aux différentes missions du CISSS.

« Alors que plus 600 bénévoles se dévouent tout au long de l’année dans différentes sphères d’activités et dans plusieurs installations de notre CISSS comme les hôpitaux et les CHSLD, je veux les remercier d’être des personnes de cœur qui sont bienveillantes, humaines et dévouées. Leur apport est inestimable », souligne le président-directeur général par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches, M. Patrick Simard.