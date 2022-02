Le CAE de Montmagny-L’Islet est partenaire de Place aux jeunes en région

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) de Montmagny-L’Islet annonce qu’il agit à titre de partenaire financier pour les séjours exploratoires des jeunes de 18 à 35 ans dans la MRC de Montmagny et la MRC de L’Islet en partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny et le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet.

Ces séjours sont soutenus par Place aux jeunes Montmagny et L’Islet. Ils visent entre autres à accueillir des jeunes des différentes régions du Québec afin de faciliter leur intégration professionnelle, à stimuler la création de leur entreprise et à les sensibiliser à l’emploi dans la région. Les MRC de Montmagny et de L’Islet ont plus que jamais besoin d’une main-d’œuvre spécialisée ou non spécialisée.

« Ce genre d’initiative comporte trois volets importants pour nos communautés soit la possibilité d’accueillir chez nous des jeunes donc de contribuer à l’augmentation de la population, d’assurer la rétention par l’achat d’une propriété ou la location d’un logement et à combler des postes vacants dans nos industries, organismes ou commerces. Dans notre plan d’action, il est reconnu que nous sommes partenaires de différentes initiatives afin d’atténuer cet obstacle à la productivité et/ou à la croissance de nos entreprises et de nos milieux », précise Mireille Thibault, directrice générale du CAE.

« Avec la contribution financière du CAE, nous permettrons en mars 2022 à de jeunes diplômés (18 à 35 ans) de visiter notre région et de rencontrer des employeurs et organismes locaux. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, il est d’autant plus important d’unir nos forces afin de faire briller notre région et d’attirer de jeunes professionnels », précise Philippe Beaumont, agent Place aux jeunes dans la MRC de Montmagny.

« La reconnaissance des partenaires tels que le CAE de Montmagny-L’Islet est primordiale pour nous. Elle témoigne de l’importance de nos actions et bonifie les activités à offrir aux jeunes que nous courtisons. Nous devons les charmer en nous démarquant des autres régions. Je suis fière de pouvoir y contribuer. Étant moi-même dans cette catégorie d’âge, je vis les mêmes enjeux », conclut Anick Bélanger, nouvelle agente Place aux jeunes L’Islet.

Source : CAE de Montmagny-L’Islet