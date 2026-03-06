Le CAE Montmagny-L’Islet célèbre une visite marquante du Réseau des SADC et CAE

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet accueillait récemment une étape de la tournée des régions du Réseau des SADC et CAE. Cette visite a permis de favoriser des échanges directs avec les partenaires du développement économique du territoire, et de mettre en valeur la vitalité entrepreneuriale de Montmagny-L’Islet.

Seule visite d’entreprise de la tournée en Chaudière-Appalaches, l’arrêt chez Umano Médical, à L’Islet, a fait découvrir un fleuron de l’économie locale, reconnu pour son expertise dans la conception et la fabrication d’équipements médicaux spécialisés. Desservant une clientèle internationale, l’entreprise contribue activement à la création d’emplois spécialisés et au dynamisme industriel du territoire, tout en plaçant l’humain au cœur de ses priorités, tant pour ses clients que pour ses équipes.

Au cours de la visite, Robert Dion, coprésident opération, finances et administration chez Umano Médical, a présenté l’évolution de l’entreprise, les défis relevés, ainsi que la résilience démontrée à différentes étapes de son développement, mettant en lumière la croissance soutenue qu’elle connaît depuis les débuts grâce au développement de solutions innovantes.

« La visite chez Umano Médical a été particulièrement enrichissante et inspirante. À travers la présentation de M. Dion, nous avons pu constater l’audace, la vision, et la richesse d’expertises qui ont guidé leurs décisions d’affaires, et qui ont permis à l’entreprise de se développer et de se positionner comme leader. La résilience démontrée au fil des années a été un levier essentiel de croissance. Nous sommes fiers qu’une entreprise d’envergure mondiale conserve son siège social ici, à L’Islet, et contribue activement au dynamisme économique de Montmagny-L’Islet », souligne Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

Le CAE Montmagny-L’Islet salue la visite de Pascal Harvey, président-directeur général du Réseau des SADC et CAE, ainsi que M. Jean Laroche, président du conseil d’administration du Réseau, sur le territoire de Montmagny-L’Islet et souligne leur engagement envers le développement économique des régions.

Source : CAE Montmagny-LIslet