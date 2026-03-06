Protection des aînés : Le Québec met en place l’alerte SILVER

Québec a annoncé l’instauration à l’échelle provinciale de l’alerte SILVER, un nouveau mécanisme d’alerte médiatique destiné à mobiliser rapidement la population et les forces policières pour retrouver des personnes aînées vulnérables portées disparues.

Cette mesure, présentée comme une avancée importante en matière de sécurité des personnes âgées vivant avec des troubles cognitifs, s’apparente à l’alerte AMBER, déjà utilisée pour les enfants disparus, mais adaptée au contexte des personnes vulnérables du troisième âge.

L’acronyme SILVER signifie « système d’information pour localiser les personnes vulnérables, égarées et recherchées », et vise à combler un vide dans les outils de recherche des disparitions impliquant des personnes âgées de 65 ans et plus souffrant d’un trouble neurocognitif majeur, ou présentant des symptômes confirmés par leurs proches.

Pour déclencher une alerte, plusieurs critères doivent être réunis : il doit exister un risque imminent pour la vie ou la sécurité de la personne, la diffusion de l’alerte doit être jugée pertinente pour les recherches, et des renseignements suffisants doivent être disponibles pour une diffusion publique.

La ministre de la Santé et responsable des Aînés, Sonia Bélanger, a souligné l’importance de ce déploiement pour renforcer la dignité et la sécurité des personnes aînées en situation de haute vulnérabilité. « Dans un contexte de disparition, chaque minute compte, et la mise en place de l’alerte SILVER nous permettra de mobiliser efficacement l’ensemble des acteurs, mais aussi toute la population », a-t-elle déclaré, qualifiant la mesure de « question de vie » plutôt que d’outil administratif.

Le dispositif a fait l’objet d’un projet pilote déployé dans six régions du Québec. Le test a permis d’ajuster le protocole avant son extension provinciale, au moment où la population vieillit rapidement, et où le nombre de personnes vivant avec un trouble neurocognitif — comme la maladie d’Alzheimer — augmente de façon marquée.

Actuellement, selon les chiffres de la Coalition avenir Québec, environ 7 % des personnes de 65 ans et plus au Québec sont touchées par ce type de trouble, un pourcentage que l’organisation politique affirme être appelé à croître dans les prochaines années. L’alerte SILVER mise sur les médias sociaux, les sites internet des corps policiers et les médias traditionnels pour solliciter l’aide du public.

Sa mise en place répond à la nécessité d’outils adaptés pour les disparitions d’adultes vulnérables qui ne relevaient jusqu’ici d’aucun système d’alerte à grande échelle. Les forces policières pourront ainsi bénéficier d’une aide bienvenue pour retrouver rapidement des personnes à risque avant qu’il ne soit trop tard.