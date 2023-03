Le Cégep de La Pocatière contribue au Prix Liberté pour une quatrième année

Le Cégep de La Pocatière et son Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM) participent pour une quatrième année consécutive à la promotion du Prix Liberté. Cet important prix international vise à promouvoir la liberté auprès des jeunes de 15 à 25 ans du monde entier.

Cette année, la cinquième édition de ce prix a permis à Justin Plante, étudiant de deuxième année en Sciences humaines au Cégep de La Pocatière, de faire partie du jury à Caen, en Normandie (France). Il s’agit du premier étudiant de l’établissement à s’impliquer de cette façon. Justin et 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans en provenance des quatre coins du monde ont participé aux délibérations du 8 au 10 février dernier. À la suite de cette délibération, trois candidatures, parmi 420 individus et organismes uniques, ont été sélectionnées : le Club des jeunes filles leaders de Guinée, ECPAT et Txai Surui.

« J’ai vraiment adoré être juré pour le Prix Liberté! Cette expérience unique m’a permis de m’ouvrir à des visions du monde qui me sont différentes. J’ai aussi rencontré 23 autres jeunes incroyables qui ont marqué mon voyage », a indiqué Justin Plante. Les jeunes de 15 à 25 ans sont invités à voter en ligne.

Dès le 15 mars, les jeunes de 15 à 25 ans du monde entier pourront déterminer le grand gagnant grâce à un vote en ligne. La grande cérémonie dévoilant le gagnant du Prix Liberté 2023 aura lieu le 30 mai, au Zénith de Caen. Le lauréat se verra remettre le trophée ainsi qu’un chèque de 25 000 euros pour défendre sa cause.

Fier partenaire

Le Cégep de La Pocatière développe depuis maintenant quatre ans ce précieux partenariat avec l’Académie de Normandie en France, responsable du Prix Liberté. Seule institution collégiale à être partenaire de ce prix, le Cégep y voit une occasion inégalable de conscientiser les étudiants et de les encourager à interagir entre eux au sujet de l’inclusion, la démocratie, les droits civiques et l’égalité des genres. Cette collaboration permet d’aborder le sujet auprès des élèves des écoles secondaires de la région, d’alimenter des discussions et de créer des réflexions. Éric Ouellet, enseignant et coordonnateur du département de Sciences humaines au Cégep, sera d’ailleurs présent pour assister à la cérémonie de remise du Prix Liberté à Caen le 30 mai prochain.

Le Prix Liberté propose à la jeunesse du monde entier de désigner annuellement une personnalité ou un organisme engagé dans une lutte incomparable en faveur de la liberté. L’an dernier, le Child’s Right and Rehabilitation Network remportait le prix. Depuis son instauration, le Prix Liberté a permis de souligner de grandes organisations et personnalités, dont Sonita Alizadeh (2021), Loujain Al Hathloul (2020) et Greta Thunberg (2019).

Source : Cégep de La Pocatière