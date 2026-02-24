Le Cégep lance l’appel d’offres pour la piscine

Une étape importante dans le projet de rénovation de la piscine régionale du Cégep de La Pocatière vient d’être franchie. Même si le montage financier total de 12 millions $ n’est pas encore tout à fait complété, l’établissement d’enseignement a lancé les appels d’offres publics.

« Le Cégep doit aller de l’avant et procéder au lancement de l’appel d’offres, tout en travaillant à compléter le montage financier, afin de respecter un échéancier de réalisation des travaux particulièrement serré permettant de limiter les coûts de construction », explique le directeur général du Cégep, Steve Gignac, par voie de communiqué.

Au moment d’écrire ces lignes, la somme totale amassée était de 10,88 millions $, incluant les 250 000 $ d’Alstom, et le 1,3 million $ déjà amassé par la campagne Faites partie de la vague. Afin de combler la différence, le Cégep a fait une proposition à la MRC de Kamouraska pour lui demander de rehausser sa contribution, ce qui permettrait de compléter le montage financier. Le Cégep attend la réponse de la MRC par les voies officielles. La préfète, Nancy Dubé, a confirmé que la décision de la MRC sera prise bientôt.

Même si le montant total n’a pas été amassé, tout a été fait selon les règles de l’art. Après que le conseil d’administration du Cégep de La Pocatière lui eut donné son appui, et à la suite de discussions avec le ministère de l’Enseignement supérieur, celui-ci a autorisé l’établissement à lancer l’appel d’offres sans délai. De plus, compte tenu des étapes obligatoires des appels d’offres publics, et du calendrier serré associé à ce type de travaux, le Cégep se devait d’agir au plus tard à la mi-février.

« Nous entamons une nouvelle étape, alors que nous lançons aujourd’hui le processus d’appel d’offres. Parallèlement, nous poursuivons nos démarches afin de compléter le montage financier du projet. Après avoir évalué tous les scénarios possibles, il est important que nous allions de l’avant, afin de respecter notre échéancier de réalisation des travaux qui nous permettra d’éviter certains coûts supplémentaires », souligne M. Gignac, ajoutant que le Cégep remercie sincèrement l’ensemble du milieu pour son soutien constant et sa contribution déterminante à l’avancement du projet. « Portés par l’énergie du milieu au cours des 18 derniers mois, nous poursuivons avec confiance les étapes nécessaires à la concrétisation de notre projet », conclut-il.

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, se réjouit. « Depuis le début des démarches, je travaille activement pour soutenir cet important investissement. Cette annonce renforce notre détermination à défendre l’avenir de cette institution essentielle et de son apport à notre collectivité. Il va de soi que je m’engage à travailler avec tous les partenaires afin de soutenir les initiatives qui permettront de consolider et de faire rayonner la Côte-Sud pour les générations futures. Notons qu’actuellement, deux projets majeurs liés aux infrastructures aquatiques intérieures sont en voie de réalisation en Côte-du-Sud, à Montmagny et à La Pocatière. Bravo à tous les partenaires ! »

Pour le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, le lancement des appels d’offres est une excellente nouvelle qui constitue une étape clé. « Pourquoi pas de belles surprises positives lors de l’ouverture des soumissions ! », dit-il, évoquant la possibilité d’une soumission plus basse que l’évaluation préliminaire. « C’est bien de rêver. »

Une transformation complète

L’appel d’offres visant la réfection de la piscine du Cégep laisse entrevoir une transformation complète des lieux. Le Cégep demande des soumissions pour la réfection complète de la piscine, des vestiaires et du département de Technologie du génie physique.

Dans la section piscine, les travaux comprennent la réfection complète de la céramique, du système de filtration, de la mécanique, de l’électricité et des murs. La réfection complète de la configuration, de la mécanique et de l’électricité de la section des vestiaires est aussi requise, de même que celle de la configuration du département B2, incluant le plancher, la mécanique et l’électricité.

Le début des travaux doit se faire le 1er juin 2026, pour une livraison prévue le 17 décembre 2027.