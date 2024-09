Le Centre-femmes La Jardilec dévoile une fresque

Le Centre-femmes La Jardilec de Saint-Jean-Port-Joli a récemment réalisé un rêve nourri depuis plus de 20 ans : orner sa façade d’une œuvre d’art militant. Cette initiative s’est concrétisée grâce à la collaboration entre les membres du centre et l’artiste visuelle Tania Hillion. Le résultat est une murale qui célèbre la force et la diversité des femmes.

Intitulée L’Envol, cette fresque de plus de 1000 pieds carrés expose, selon l’organisme, le poids invisible que la société fait peser sur les femmes, et met en lumière les nombreuses pressions auxquelles elles doivent faire face : être parfaites sur le plan professionnel tout en assumant la majorité des tâches domestiques, répondre à des standards de beauté irréalistes, et naviguer dans un monde qui sous-estime leurs capacités. Trois silhouettes féminines portant des charges lourdes incarnent ce combat quotidien pour l’égalité et la reconnaissance.

Un ballon flamboyant, symbole d’espoir, s’élève au-dessus des figures féminines, exprimant le soutien, l’entraide et l’émancipation portés par le Centre-femmes La Jardilec. Il rappelle également l’engagement de cette organisation dans la lutte pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes.

L’inauguration de l’œuvre aura lieu le mardi 3 septembre 2024 à 17 h, en présence des femmes ayant contribué au projet.

Source : Centre-Femmes La Jardilec