Le Semoir lance un concours dans les écoles de Côte-du-Sud

Le Semoir souhaite faire pousser l’éducation à ciel ouvert dans les écoles de la région. Et pour ce faire, l’organisme a annoncé le lancement d’un nouveau concours annuel intitulé Du verger à l’école, destiné aux milieux scolaires de Côte-du-Sud qui participent au programme Le Semoir : Verger de l’évolution. Grâce à ce concours, une école participante pourra remporter une infrastructure verte d’une valeur de 20 000 $.

L’établissement gagnant aura le choix entre l’installation d’une classe extérieure ou d’une serre agropédagogique dans sa cour, dès l’automne prochain.

Le concours

Le concours s’inscrit dans la mission du Semoir, qui vise à rapprocher les élèves de la nature, et à renforcer leur lien avec le vivant. L’organisme rappelle que la pédagogie extérieure permet de diversifier les approches d’enseignement tout en favorisant la concentration, le bien-être et la sensibilisation aux enjeux environnementaux.

Selon le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, l’éducation en plein air peut avoir des effets positifs sur l’attention, les apprentissages, la rétention des connaissances et le bien-être des élèves. Le Semoir entend donc offrir aux écoles des outils concrets pour permettre aux jeunes d’apprendre autrement, directement en contact avec leur environnement.

La classe extérieure proposée comprend notamment des bancs ergonomiques faits de béton recyclé, un tableau permanent, ainsi que des arbres de différentes tailles. De son côté, la serre agropédagogique est conçue avec une ossature en mélèze local et une toile de polyéthylène. Elle sera accompagnée d’équipements de maraîchage permettant aux élèves de s’initier concrètement à la culture des végétaux. Dans les deux cas, l’installation sera bonifiée par une série d’ateliers pratiques offerts à l’école par une écoéducatrice spécialisée du Semoir.

Un partenaire impliqué

L’investissement de 20 000 $ est rendu possible grâce à la contribution de Quincaillerie Richelieu, du fonds Jeunesse-Environnement-Innovation, de Linéaire Design et d’Arbre-Évolution. « C’est d’une importance capitale que d’éduquer nos jeunes à l’environnement. Nous saluons tous les efforts du Semoir qui fait du gros boulot à ce niveau… et bonne chance aux écoles participantes ! », a souligné Richard Lord, président de Quincaillerie Richelieu.

Pour Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-Évolution Coop qui pilote le programme Le Semoir, ce type d’appui régional est essentiel pour poursuivre le travail amorcé auprès des jeunes. « Devant la crise climatique, nous avons besoin de soutien afin de poursuivre l’effort. Des acteurs régionaux ont répondu présents, et nous les remercions chaleureusement. Chaque école mériterait son infrastructure verte, et c’est ce qu’on vise », a-t-il affirmé.

La date limite pour déposer une candidature est fixée au 30 juin 2026. Pour être admissibles, les écoles doivent avoir au moins une classe inscrite au programme Le Semoir : Verger de l’évolution avant cette date. Les écoles peuvent inscrire une classe de quatrième année par l’entremise du site du Semoir au www.lesemoir.org/verger.