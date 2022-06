Le Québec maritime a de belles attentes pour le retour de la clientèle hors Québec

Le Québec maritime est un organisme de promotion touristique qui cible les voyageurs hors Québec et qui met en lumière quatre régions unies par la mer, soit le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et les Îles de la Madeleine.

Difficile de prévoir jusqu’à quel point les touristes internationaux viendront visiter les régions près du fleuve comme les nôtres. Les indicateurs sont toutefois au vert. « Au Québec on est pauvres en données touristiques, mais du travail se fait là-dessus. On prend les informations avec nos hôteliers, nos attraits, qui nous alimentent », ajoute Mme Blouin.

Selon Mme Blouin, cette augmentation serait due à un ensemble de facteurs. « On a compris que les voyages étaient essentiels pour les gens et ils ont le goût de s’inspirer. Nos campagnes portent également fruit. Aussi, les gens recourent de plus en plus au web. Tout ça combiné fait qu’il y a de plus en plus de trafic sur nos sites web », analyse-t-elle.