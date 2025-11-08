Le Comité des usagers Montmagny-L’Islet rafle deux prix provinciaux d’excellence

Lors du congrès annuel du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), ayant eu lieu récemment à Rivière-du-Loup, le Comité des usagers Montmagny-L’Islet s’est distingué en remportant deux des quatre Prix RPCU de l’Excellence, dans les catégories Défense des droits et Promotion.

Ces distinctions soulignent des initiatives exemplaires menées en cohérence avec les fonctions légales des comités, soit l’information, la promotion, la défense des droits et l’accompagnement.

Défense des droits – CHSLD de Saint-Eugène

Le prix dans la catégorie Défense des droits met en lumière la vigilance et la persévérance du comité de résidents du CHSLD de Saint-Eugène, appuyé par le Comité des usagers, à la suite du retrait du poste de cuisinière et de l’introduction de repas sous vide en mai 2024.

Devant les problèmes liés à la quantité, à la texture et à la température des repas, le comité a documenté la situation deux fois par jour, demandé des rencontres, soutenu des plaintes, et assuré le suivi des correctifs. Ces démarches ont mené à l’ajout d’un autoclave, à une meilleure formation du personnel, à la mise en place d’un plan d’action en cas d’interruption, et à une amélioration mesurée de la satisfaction des résidents au printemps 2025.

Promotion – Encart des droits et rapport de recommandations

Dans la catégorie Promotion, le comité a été récompensé pour la réalisation d’un rapport de dix pages, fondé sur une collecte de plus de cent appels en trois mois. Ce document, largement diffusé durant la Semaine des droits en novembre 2024, visait à outiller les partenaires du milieu.

Les résultats ont été concrets : création d’un registre des offres de transport, publication d’un bottin des services aux aînés, ajustements dans les pratiques d’information, et travaux de concertation accrus avec les milieux concernés.

« Remporter deux prix sur quatre possibles, c’est un hommage à l’implication des résidents, des proches, des bénévoles et de nos partenaires. Ça confirme qu’en se mobilisant, on peut améliorer concrètement la qualité des services et la défense des droits sur notre territoire », déclare Lise Morin Vachon du Comité des usagers Montmagny-L’Islet.

Rappelons que le Comité des usagers Montmagny-L’Islet a pour mission d’informer les usagers sur leurs droits et obligations, de promouvoir l’amélioration de leurs conditions de vie, d’évaluer leur satisfaction, de défendre leurs droits, et de les accompagner dans leurs démarches au besoin.